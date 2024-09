I prossimi cinque anni saranno determinati per i lavori pubblici a Tortona.

Il Comune di Tortona sotto la guida dell’Amministrazione Chiodi è riuscito ad ottenere finanziamenti importanti valorizzando le opportunità offerte dalla realizzazione di grandi opere sul nostro territorio e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’ultimo piano dei lavori pubblici approvato ammonta a quasi 40 milioni di euro. La nuova scuola in Viale Kennedy, il completamento della tangenziale di Tortona, la riqualificazione della sede della Polizia Locale, decisivi interventi per la sicurezza idrogeologica, l’adeguamento della scuola di Logistica in Via Bonavoglia, e il rinnovamento delle strutture sportive, sono tra le opere principali che si trovano in diverse fasi di realizzazione e che saranno completate nei prossimi anni.

Dovrà anche proseguire l’investimento sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici, il rinnovamento dell’illuminazione pubblica e l’attenzione per il verde cittadino e il monitoraggio delle infrastrutture.

Resta obiettivo prioritario l’attenzione alle frazioni tortonesi in merito a viabilità, sicurezza e servizi.

Ecco il programma per i Lavori Pubblici

Riqualifica delle principali arterie cittadine, migliorando la viabilità, aumentando fruibilità e decoro, in un’ottica di abbellimento.

Dopo aver reperito i fondi ed eseguito la progettazione, completare la nuova tangenziale di Tortona, collegando il casello autostradale in SS 211 con la strada per Alessandria in località Torre Garofoli.

Terminare progettazione dell’ulteriore prolungamento della tangenziale verso l’area logistica di Rivalta Scrivia.

Proseguire nella sistemazione di strade e marciapiedi; realizzare un nuovo piano per l’illuminazione pubblica per migliorare sicurezza e visibilità.

Confermare l’attenzione verso gli edifici di edilizia popolare mantenendo l’apposito capitolo di spesa appositamente istituito

dall’Amministrazione Chiodi, per effettuare gli interventi di manutenzione e miglioramento in accordo con l’ente proprietario.

Ultimare le opere già avviate per la sicurezza idrogeologica con particolare riferimento alle aree di possibile esondazione dei torrenti cittadini e proseguire nell’opera di pulizia periodica di fossi e rogge.

Interventi di manutenzione e ampliamento delle aree cimiteriali in città e nelle frazioni.

Proseguire l’iter di riscossione dei fondi necessari al completamento delle opere di urbanizzazione nelle aree R9 e R15, propedeutiche alla definitiva presa in carico delle suddette aree.

Portare a termine il protocollo d’intesa con la Regione Piemonte per l’utilizzo del Teatro Dellepiane.

Valorizzazione del Parco del Castello.