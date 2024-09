Nella giornata di oggi, giovedì 5 settembre, il Sindaco Federico Chiodi ha incaricato ufficialmente Luigi Bonetti come Assessore comunale con le deleghe a Lavori Pubblici, Patrimonio, Decoro Urbano, Viabilità e Parcheggi, Gestione del Verde Pubblico, Protezione Civile.

Bonetti che era stato rieletto Consigliere Comunale nelle liste di Forza Italia alle passate elezioni dell’8 e 9 giugno, rientra in Giunta dopo l’esperienza nella passata Amministrazione sempre sotto la guida del Sindaco Chiodi, quando ricopriva l’incarico di Assessore alla Sicurezza, oltre alla Viabilità e alla Protezione Civile che ritrova in questo secondo mandato.

“Ritrovo con piacere l’amico Luigi – ha dichiarato il primo cittadino – con il quale ho già collaborato proficuamente nella passata Amministrazione e al quale ho deciso di affidare, nella sostanza, la gestione dei Lavori Pubblici e di tutto l’ampio ambito che riguarda questo settore delle attività del Comune. So di poter contare sulla sua esperienza e sulle sue capacità, riconoscendo non soltanto il lavoro svolto al mio fianco negli ultimi cinque anni ma anche il significativo risultato alle ultime elezioni, al pari degli altri Assessori che compongono la Giunta, che ha confermato un forte mandato personale da parte degli elettori tortonesi”.

“Ringrazio il Sindaco e il coordinatore e capogruppo del mio partito, Pierpaolo Pareti, per la fiducia che hanno voluto confermare – ha dichiarato l’Assessore Bonetti – sono contento di poter tornare a dare il mio contributo in Giunta, questa volta con deleghe legate al settore Lavori Pubblici che conosco molto bene anche per il mio passato professionale e personale. Sono soddisfatto di poter anche continuare a lavorare con la Protezione Civile, riprendendo il percorso iniziato cinque anni fa”.

Con questa nomina viene completata la squadra di governo della Città che già comprende il Vicesindaco Daniele Calore e gli Assessori Anna Sgheiz, Giordana Tramarin e Fabio Morreale. In Consiglio Comunale a Luigi Bonetti subentrerà Pierpaolo Cortesi.