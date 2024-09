Giovedì 19 settembre, alle ore 18, presso la sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona, presentazione della stagione artistica 2024-25 organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Quest’anno l’offerta si articola in spettacoli di prosa, danza ed una serata fuori abbonamento di grandissimo richiamo, insieme alle proposte della rassegna Teatro Ragazzi, in collaborazione con Coltelleria Einstein e TING. Non mancherà la rassegna Assoli, spettacoli per famiglie con la grande tradizione dei burattini in scena.

Un grande impegno che l’Amministrazione Comunale ha profuso per garantire qualità e divertimento, spaziando tra generi diversi per soddisfare il più possibile l’affezionato pubblico del Teatro Civico.