L’allarme è era stato lanciato giovedì e sono state lunghe ore di apprensione per i familiari della 64enne scomparsa da casa in mattinata. Il marito della donna, appena accortosi dell’assenza della moglie, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha chiesto l’aiuto dei Carabinieri della locale Stazione.

Immediata l’attivazione delle ricerche da parte dei militari, che hanno acquisito tutti gli elementi utili alla sua individuazione, anche attraverso l’analisi dei suoi social network.

I Carabinieri della Compagnia di Tortona guidati dal maggiore Gianluca Bellotti hanno quindi predisposto le ricerche concentrandosi sui luoghi frequentati dalla donna e, attraverso la localizzazione GPS della sua utenza mobile, hanno focalizzato e circoscritto l’area su Castellar Ponzano, attivando il previsto Piano Provinciale Scomparsi, con l’ausilio di Vigili del Fuoco e Protezione Civile attivata dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi.

Il costante monitoraggio dell’utenza mobile della 64enne ha consentito la sua individuazione nei pressi dell’acquedotto, dove, all’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri, è stata trovata in buone condizioni di salute, sebbene in stato confusionale.

Immediato il soccorso del 118 che ha portato la donna in ospedale per i necessari accertamenti sanitari.

In casi come questo, la tempestività dell’organizzazione della macchina delle ricerche e la raccolta minuziosa di tutti i dati utili al rintraccio possono essere determinanti per il ritrovamento e per la salute della persona scomparsa.

In serata è arrivato anche il ringraziamento dei familiari della 64enne ai Carabinieri per la tempestività e per l’empatia dimostrata in tutte le fasi delle ricerche.

Una storia al lieto fine.