Il 18, 19 e 20 settembre 2024 torna a Tortona (Alessandria) Arena Derthona Jazz, il festival musicale che negli anni ha ospitato i concerti di nomi leggendari e grandi artisti come Chick Corea, Pat Metheny, Burt Bacharach, Esperanza Spalding, Hamilton De Holanda, Snarky Puppy, Stefano Bollani, Hiromi e Cory Henry.

Tre giorni dedicati, come da tradizione, alla musica di eccellenza e ai valori del jazz, che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Organizzato con il sostegno del Comune di Tortona, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e di alcuni sponsor privati. Arena Derthona 2024 ha nel suo curriculum anche memorabili concerti con grandi artisti della canzone italiana tra cui Franco Battiato, Caparezza, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori Eugenio Finardi, Massimo Ranieri, Ron, Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Antonello Venditti e Cesare Cremonini.

Così commenta la nuova edizione il direttore artistico Charly Bergaglio: “Arena Derthona torna per il 2024 con rinnovata energia. Siamo molto contenti di ospitare a Tortona alcuni tra i più importanti jazzisti italiani e offrire al pubblico tre grandi serate con musica di altissimo livello.”

Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi: “E’ un onore e un piacere per l’Amministrazione comunale presentare anche quest’anno una nuova edizione di Arena Derthona, iniziando anche un nuovo percorso che ha per orizzonte i prossimi cinque anni. Tre serate di grande musica che arricchiscono la qualità delle proposte di intrattenimento che Tortona anche in questo 2024 ha saputo presentare. Voglio ancora una volta ringraziare Charly Bergaglio, ideatore e organizzatore dell’evento che rappresenta ormai non soltanto una tradizione ma anche una delle eccellenze offerte dal nostro territorio.”

Ambientato nel suggestivo Cortile del Chiostro dell’Annunziatella, il festival presenta tre concerti a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo arenaderthonajazz@gmail.com oppure al tel. 344.7060961 (per ogni biglietto gratuito specificare nome e data concerto) fino a esaurimento posti.

Ad aprire Arena Derthona Jazz 2024 mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 la vocalist e cantautrice Letizia Gambi: artista italiana che divide la sua carriera tra New York, Miami e l’Italia. Tra le sue numerose collaborazioni spiccano icone del jazz mondiale come Gato Barbieri, Chick Corea, Ron Carter, Gil Goldstein, Patrice Rushen e Wallace Roney. Per la sua Cross-Cultural Music, con cui combina le sue radici napoletane con il sound del jazz afroamericano, ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards e a una Targa Tenco. Il suo vasto repertorio comprende rivisitazioni e arrangiamenti di capolavori della musica italiana, standards jazz, successi internazionali e brani originali composti in collaborazione con il suo storico produttore Lenny White, già batterista di Miles Davis e vincitore di 5 Grammy Awards. Sul palco di Arena Derthona salirà con una strepitosa All Women Band completata da quattro eccellenti musiciste italiane: Elisabetta Serio, Giovanna Famulari, Ilaria Capalbo ed Elisabetta Saviano. Il concerto – fatto di passione, poesia ed energia femminile – affonda nelle radici partenopee, nelle melodie mediterranee e nelle ritmiche americane attraverso il linguaggio universale del jazz.

Giovedì 19 settembre alle ore 21.00 sarà Enrico Rava, il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse, creative e stimolanti, è apparso sulla scena a metà degli anni ’60, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. Fondamentali nella sua affermazione anche le sue esperienze in America, dove ha vissuto per diversi anni (partecipando a molti importanti gruppi ed esperienze discografiche al fianco di Gato Barbieri, Steve Lacy, Carla Bley, Cecil Taylor, Archie Shepp, Lee Konitz, Pat Metheny, John Scofield, Michel Petrucciani e moltissimi altri) per poi girare il mondo. La sua schiettezza umana ed artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni.

Impegnato alla tromba e al flicorno, Rava si presenta con il suo ultimo, grande quintetto Fearless Five completato da quattro jazzisti di spessore, giovani e impavidi: il trombonista Matteo Paggi al trombone – ultima sorprendente scoperta di Rava ai seminari di Siena Jazz, il propulsivo contrabbassista Francesco Ponticelli, la straordinaria batterista e cantante Evita Polidoro e l’indispensabile chitarrista Francesco Diodati, già al fianco di Rava da una decina di anni e vero e proprio baricentro di questo quintetto di artisti “senza paura”.

A coronare l’edizione 2024 di Arena Derthona Jazz venerdì 20 settembre, sempre alle ore 21.00, il pubblico assisterà all’incontro sul palco tra due incredibili artisti del jazz italiano e non solo: Danilo Rea – considerato uno dei migliori pianisti italiani, ricercatissimo in ambito pop e jazz – e Dado Moroni – pianista dalla classe inconfondibile e dall’indiscussa abilità tecnica e interpretativa. Sarà una serata inedita e speciale, che vede protagonista il dialogo tra i due pianoforti.

Durante la sua carriera, Danilo Rea ha collaborato con Claudio Baglioni e di recente con Gino Paoli e Fiorella Mannoia, oltre ai più grandi musicisti jazz della scena italiana e internazionale come Chet Baker, Lee Konitz, Bob Berg, Michael Brecker, Tony Oxley, Dave Liebman, Kenny Wheeler, John Scofield, Joe Lovano, Toots Thielemans, esibendosi in diversi concerti nei maggiori festival jazz italiani e internazionali e dando spazio alla sua vera forza, la libera improvvisazione su temi melodici celebri.

Dado Moroni è uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. Con le sue preziose melodie, da sempre incanta il pubblico trascinandolo in un mondo dove musica, gioia ed emozioni regnano sovrane. Vanta prestigiose collaborazioni ed esibizioni con grandi star del jazz mondiale e italiano tra cui Mulgrew Miller, Kenny Barron, Eric Reed, Max Ionata, Tullio De Piscopo, Franco Cerri, Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli. Anche nella sua carriera spiccano diverse esperienze in ambito pop con nomi come Lucio Dalla, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni.

CONTATTI

www.arenaderthona.com

Info e prenotazioni: tel. 344.7060961, email arenaderthonajazz@gmail.com