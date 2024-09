Anche quest’anno il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, un’iniziativa coordinata dal Ministero della Cultura che celebra il ricco patrimonio storico e culturale europeo. L’edizione del 2024 – prevista per sabato 28 e domenica 29 settembre – avrà come tema centrale “Patrimonio in cammino”, sottolineando il valore del viaggio, del movimento e delle vie di comunicazione nel corso della storia.

Il Museo di Diano Marina ha programmato, per l’occasione, una speciale visita guidata immersiva dal titolo “Verso la mansio del Lucus Bormani. La via delle anfore”, che si terrà sabato 28 settembre, dalle ore 15:00 alle 17:00. Durante questa esperienza, i visitatori saranno catapultati indietro nel tempo, in un percorso che farà rivivere il viaggio in epoca romana, in particolare focalizzandosi sui commerci via terra e mare.

Attraverso l’utilizzo di suoni, proiezioni, postazioni tattili e multimediali, il percorso trasporterà i partecipanti lungo la Sezione Archeologica del Museo, permettendo loro di scoprire la vita e le attività commerciali dell’antico Lucus Bormani. Il filo conduttore della visita sarà la via Iulia Augusta, un’importante arteria romana che collegava la Liguria con il resto dell’Impero, e il suo legame con la mansio romana identificata nella vicina area di San Bartolomeo al Mare. Particolare rilievo sarà dato ai reperti di anfore e ceramiche rinvenuti durante gli scavi archeologici condotti nel Golfo Dianese.

I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il territorio e la storia di Diano Marina sotto una nuova luce, grazie a una narrazione coinvolgente e innovativa. Al termine del percorso, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio il nuovo depliant informativo del Museo, dedicato all’approfondimento sulle anfore romane conservate nell’allestimento, disponibile in italiano, inglese e francese.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. “Le Giornate Europee del Patrimonio rappresentano un momento fondamentale per riscoprire il nostro passato e riflettere sul valore del patrimonio culturale che ci circonda” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico. “Grazie a eventi come quello organizzato dal nostro Museo Civico, abbiamo l’opportunità di salvaguardare la nostra storia e di riviverla attraverso percorsi innovativi e coinvolgenti. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare, per immergersi nella storia e comprendere meglio il legame profondo che esiste tra la nostra città e la cultura romana. Si tratta di un cammino in grado di ricordarci quanto sia fondamentale preservare e valorizzare il nostro passato, anche per costruire un futuro dignitoso, consapevole e rispettoso”.

La visita guidata avrà un costo di € 3.00 e, vista la prevedibile affluenza, è gradita la prenotazione, al fine di garantire la migliore esperienza possibile. Per ulteriori informazioni e per prenotare, è possibile contattare il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina.

Sabato 28 settembre 2024, ore 15:00 – 17:00

Museo Civico del Lucus Bormani

Via Genova, 11 – Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183497621 e +39 3452706183

museodiano@istitutostudiliguri.191.it

www.iisl.it