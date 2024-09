La famiglia Baccigaluppi vanta una linga ed apprezzata attività nel campo dell’edilizia. Così scrive l’Enciclopedia Alessandrina dei Personaggi edita da Il Piccolo Grandi opere nel 1990

Cesare, il capostipite, nato negli ultimi ¾ dell’ottocento. Diplomato geometra, ha iniziato un’attività appresa a Genova presso l’ingegner Ferrari, per aprire lo studio a Valenza laddove ha consegnato, alla Città dell’Oro, il secondo ponte sul fiume Tanaro, nonché quello interamente del territorio valenzano sul grande fiume: un ottimo biglietto da visita per ottenere la stima di altri Enti Locali, i quali non hanno lesinato a richiedere la sua opera, unitamente alle più importanti famiglie della città quali: Ceriana, Cavalli, Tarony, ecc.

Deceduto nel 1960, lascia al figlio Piero un’attività di suggestivo prestigio come la ristrutturazione del Teatro Sociale, l’ampliamento dell’Uspidalì; è apprezzato consulente dei Casati più importanti di Valenza, ha progettato edifici di tutto rispetto, come gli alberghi Croce di Malta, Smeraldo; per Alessandria ha firmato il progetto della Centrale del Latte.

Il nipote Cesare … continua la lunga tradizione della famiglia Bacigaluppi …

La sua Mano s’è prodigata per la realizzazione del progetto steso per la costruzione dell’edificio AVIS, in via del Castagnone, un’opera di rilievo tanto apprezzata.

Iscritto al Partito Socialista è stato eletto allo scanno più alto della città, successivamente ha assunto la carica di Presidente dell’Opera Pia Pelizzari.

Franco Montaldo