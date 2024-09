In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura, sabato 28 settembre alle ore 15.30 il Museo Civico di Casale Monferrato in collaborazione con la Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C. presenterà l’iniziativa “La fortuna di Bernardino Lanino tra repliche e copie”.

Il Museo casalese si arricchisce di una nuova opera raffigurante La lapidazione di Santo Stefano uscita dalla bottega di Bernardino Lanino, copia di un originale perduto, di proprietà di Banca Patrimoni Sella & C. Dopo essere stata esposta nei Musei di Biella e Vercelli, l’opera è stata concessa in deposito per un anno a Casale Monferrato ed è stata inserita nel percorso di visita della Pinacoteca accanto alla copia dell’Adorazione dei Pastori di Bernardino Lanino, già presente nelle collezioni museali.

L’iniziativa porterà ad approfondire i temi legati al fenomeno delle copie e delle repliche di opere cinquecentesche sul territorio piemontese con particolare attenzione alla fortuna di Bernadino Lanino e della sua bottega: un’iniziativa utile per ricostruire e approfondire vicende poco note della storia dell’arte piemontese del secondo Cinquecento.

La conferenza di presentazione si terrà presso la Sala Lunette del Museo Civico di Casale Monferrato, dove interverrà, dopo il saluto delle autorità, Daniela Magnetti, direttore artistico di Banca Patrimoni Sella & C. Al termine dell’introduzione, seguirà una visita guidata alle opere.

L’allestimento temporaneo sarà a disposizione dei visitatori, dal 28 settembre 2024, all’interno del percorso museale con i consueti orari di apertura.

Info:

Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi

Ex Convento di Santa Croce

Via Cavour, 5

tel 0142 444309 – 249

museo@comune.casale-monferrato.al.it