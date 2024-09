Varcando le porte del MUSEO DEL MARE DI TORTONA, dopo la pausa estiva, i visitatori avranno la possibilità di alzare lo sguardo dai familiari contorni dello skyline della città alle costellazioni che brillano nel suo cielo.

Per la realizzazione di tutto questo, si deve ringraziare l’ingegno ed il lavoro che due amici del Museo, Massimo Scalabrini e Pinuccia Mangiarotti, che hanno progettato, costruito ed installato un intero Sistema Solare automatizzato, in una delle nuove sale, quella dedicata agli strumenti per calcolare il punto nave tramite gli astri.