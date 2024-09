Luca Sforzini proprietario del Castello di Castellar Ponzano, Tortona ed esperto d’Arte, interviene sul caso Sangiuliano/Boccia con un appello alla Premier Giorgia Meloni: “Per il bene del Paese, mi auguro che richiami con urgenza Vittorio Sgarbi a ricoprire il ruolo di Ministro dei Beni Culturali. Col senno di oggi, le sue dimissioni da Sottosegretario a febbraio – forzate da una campagna di stampa molto simile ad una macchina del fango – possono essere lette come una manovra orchestrata per indebolire il governo – che nel Ministero dei Beni Culturali ha una posizione sotto i riflettori del mondo intero”.

Prosegue Sforzini: “L’Italia ha assoluto bisogno di una classe politica (ed amministrativa) all’altezza della sua Storia e del suo ruolo culturale nel mondo. Al netto dei suoi eccessi, non vi è dubbio che Vittorio Sgarbi non abbia eguali nel nostro Paese quanto a competenza in materia di Beni culturali. Troppo spesso si è sottovalutato quanto proprio la Cultura ponga l’Italia sotto i riflettori del mondo, e quanto ciò attribuisca proprio al Ministero dei Beni Culturali un ruolo cruciale nel governo”.

Argomenta Sforzini, con un’analisi politica: “Col senno di oggi, le dimissioni di Sgarbi da sottosegretario a febbraio – forzate da una campagna di stampa molto simile ad una macchina del fango – possono essere lette come una manovra orchestrata per indebolire il governo e l’immagine dell’Italia nel mondo, privando il Ministero della sua figura più significativa”.

Conclude Sforzini: “Le tristi vicende degli ultimi giorni creano le condizioni per chiudere il cerchio malauguratamente aperto pochi mesi fa”.