Sono stati avviati la scorsa settimana i lavori per la manutenzione straordinaria della pavimentazione in via San Marziano, in centro città.

L’intervento prevede la sostituzione del porfido da tempo ammalorato nella via (lunga circa 250 metri), con nuovi blocchi omogenei e sistemando le lastre dei marciapiede, è stato suddiviso in due parti per ragioni viabilistiche: al momento è stata avviata la prima parte che include il tratto da via Emilia all’incrocio con via Perosi (escluso), consentendo il passaggio anche di via Garofoli. I lavori in questo tratto dovrebbero durare fino alla metà del prossimo mese di ottobre. Successivamente sarà effettuato l’intervento sul secondo tratto della via, dall’incrocio con via Perosi fino all’imbocco di corso Romita. L’investimento è di circa 140 mila euro.