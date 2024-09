Quattro incontri con Matteo Pericoli tra disegno, architettura e narrazione tutti con inizio alle 17,30 presso la sala convegni della Biblioteca Civica.

Architetto, illustratore e insegnante, nel 1995, dopo essersi laureato al Politecnico di Milano, si trasferisce a New York dove lavora, tra gli altri, nello studio dell’architetto Richard Meier. Ha insegnato architettura e illustrazione alla Saint Ann’s School di Brooklyn.

I suoi disegni sono stati pubblicati su numerosi giornali e riviste, tra cui “The New York Times”, “The Observer”, “The New Yorker” e “La Stampa”. Pericoli è inoltre autore di numerosi libri, pubblicati negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, in Corea del Sud e in Cina

Ora vive a Torino, dove è stato Visiting Professor al Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.

PROGRAMMA

28 settembre 2024

IL GRANDE MUSEO VIVENTE DELL’IMMAGINAZIONE

Guida all’esplorazione dell’architettura letteraria – incontro e dialogo – partecipanti: Francesco Fassone, Manuela Marini, Matteo Pericoli.

9 novembre 2024

LO SPAZIO DI UN RACCONTO

Un racconto accompagnato da immagini durante il quale Matteo Pericoli offrirà ai partecipanti il contenuto, le idee e le intuizioni alla base del Laboratorio di architettura letteraria.

16 novembre 2024

LA LINEA DI UN RACCONTO

Un racconto del viaggio, sia fisico sia metaforico, che ha portato Matteo Pericoli a trovare un modo per raccontare i luoghi dove viviamo alla ricerca di punti di vista ideali.

23 novembre 2024

LA MIA FINESTRA

Una sessione conclusiva durante la quale i partecipanti potranno disegnare, con in mano le foto fatte in precedenza, la vista dalla loro finestra. Oltre alle foto delle proprie viste, avremo a disposizione carta, matite, gomme, penne di vario spessore, righe e squadre.