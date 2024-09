La piccola frazione di Montecapraro, nel comune di Fabbrica in alta val Curone, la scorsa settimana ha celebrato la ricorrenza della Madonna della Guardia con un ricco programma liturgico snodatosi in due giorni: la sera di mercoledì c’è stato un piccolo concerto ad opera del coro parrocchiale di Gremiasco diretto da Fernanda Borassi, seguito dalla messa solenne della Vigilia, sempre animata dal coro di Gremiasco. La liturgia è terminata con una suggestiva fiaccolata per le vie del paese. Il pomeriggio seguente, celebrazione della messa solenne con supplica alla Madonna della Guardia, seguita dalla processione e dalla benedizione di autovetture e motocicli. Il tutto officiato da don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria-Asti presso la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Montecapraro.

Lorenza Cavanna