Sabato 21 e domenica 22 settembre saranno le giornate di Città e Cattedrali. Cultura a Porte Aperte.

La Diocesi di Tortona ha risposto anche quest’anno con una serie di aperture straordinarie, programmate con le diverse associazioni di volontariato attive sul territorio.

Tutte le iniziative che rientrano nel progetto saranno consultabili sul portale www.cittaecattedrali.it

Domenica 22 settembre

L’Ufficio Beni Culturali diocesano, in collaborazione con la SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Delegazione Tortonese) e con il FAI (Delegazione di Tortona), nel pomeriggio di domenica 22 propone un itinerario-cammino culturale di tre tappe, dedicato all’Arte, al Territorio e alla Comunità di Sarezzano.

Programma:

Ritrovo al Museo Diocesano (Via Seminario 7, Tortona) ore 14,30. Breve visita guidata alla sezione del MuDi dedicata alle opere di Sarezzano, dove, insieme al celebre Evangeliario purpureo del V-VI sec. d.C., si potranno ammirare i due preziosi busti reliquiario, raffiguranti i santi eremiti di Sarezzano, San Ruffino e San Venanzio.

Spostamento con mezzi propri in Strada Viola ed inizio della camminata naturalistica che si concluderà nella chiesa di Sarezzano (circa 6 km a/r). A condurre la camminata sarà il dott. Alberto Mallarino, agronomo amico del Fai di Tortona, che ci guiderà alla scoperta del paesaggio che attraverseremo durante la passeggiata. (Strada asfaltata e sterrata, si raccomandano calzature idonee.) In caso di brutto tempo, questa parte dell’itinerario potrebbe essere cancellata o subire variazioni.

Giunti nella chiesa di Sarezzano, continuerà la narrazione storico-artistica con i volontari del progetto Chiese Aperte.

Il pomeriggio si concluderà alla SOMS, con una merenda offerta dalla Proloco di Sarezzano.

Iscrizione obbligatoria entro la mattinata di mercoledì 18 settembre (massimo 30 partecipanti). Il contributo di 10 € a persona comprende ingresso al MuDi, visite guidate e merenda.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Ufficio Beni Culturali ai numeri 0131.816609 o 0131.816613 (ore 9-12) oppure scrivere una e.mail a beniculturali@diocesitortona.it.

L’iscrizione è considerata valida solo se si riceve conferma scritta da parte dell’Ufficio Beni Culturali. Non verranno accettate persone che non si siano preventivamente iscritte o comunque oltre il numero massimo di partecipanti fissato.