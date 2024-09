Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Saverio Zoccola, restituendo alla città uno spazio centrale completamente rinnovato. L’intervento, frutto della collaborazione tra il Comune di Imperia e la Società cooperativa Jobel, rappresenta un importante esempio di cooperazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di valorizzare il cuore di Borgo Marina.

La riqualificazione ha coinvolto il miglioramento dei sottoservizi, l’installazione di un sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Questi interventi, insieme all’eliminazione delle barriere architettoniche, rendono lo spazio più accessibile e fruibile per tutti i cittadini.

La piazza, riaperta alla presenza del sindaco Claudio Scajola, ha visto anche il restauro dell’antico muro di cinta della Chiesa di Ave Maris Stella e della storica fontanella, simbolo della piazza. Entro fine settembre verranno installati i nuovi corpi illuminanti.

L’arredo urbano è stato arricchito con nuove palme, vasi decorativi, porta-bici, garantendo un’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante.

“La riapertura di Piazza Saverio Zoccola rappresenta una rinascita per Borgo Marina. Questo spazio, prima degradato, torna a essere vivibile per cittadini e turisti. La collaborazione tra pubblico e privato è stata fondamentale: il privato avrà un’area per un esercizio commerciale, mentre il pubblico ha potuto completare il recupero della piazza, garantendo sicurezza, illuminazione e accessibilità. Un ottimo esempio di sinergia per il bene della comunità,” commenta il sindaco Claudio Scajola.