Nelle ultime settimane l’attività di contrasto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia contro i furti e le truffe in provincia si è fatta sempre più capillare, consentendo, sempre con la necessaria collaborazione della cittadinanza, il raggiungimento di rilevanti risultati.

I carabinieri ricercano i legittimi proprietari di alcuni gioielli, telefoni cellulari e materiale vario che la Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia nei giorni scorsi ha rinvenuto e posto sotto sequestro durante un’operazione di polizia effettuata nel centro cittadino e che ha consentito di rinvenire anche due camper rubati.

Il sequestro è scaturito da un controllo effettuato in un’area di parcheggio del lungomare Vespucci a seguito del quale i carabinieri hanno ritrovato nella disponibilità di alcuni nomadi di etnia rom due camper risultati rubati, il primo in Grecia, nell’agosto scorso, mentre il secondo, di proprietà di cittadini tedeschi, era stato rubato a Sarzana il 13 settembre scorso.

Un controllo più approfondito ha permesso di rinvenire all’interno dei mezzi alcuni sacchetti in plastica contenenti numerosi monili in oro, tra catenine, anelli, fedi ed altro.

Al momento del rinvenimento le due donne che avevano la disponibilità dei camper non hanno saputo giustificare il possesso del citato materiale che è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti.

Si tratta di numerosi gioielli e preziosi che si ritiene siano provento di furti commessi in Liguria nei giorni scorsi per i quali non è stato ancora possibile rintracciare i proprietari.

Il valore della merce rubata ammonta a oltre 10mila euro e tutti gli oggetti, recuperati dai Carabinieri, sono stati catalogati e le due donne sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Gli oggetti più preziosi – e che hanno caratteristiche tali da poter essere facilmente riconosciuti – sono ora visibili sul sito istituzionale dell’Arma.

Come visualizzare gli oggetti

Nel sito dei carabinieri è stata creata un’apposita sezione per visionare gli oggetti rubati. Basta collegarsi al sito www.carabinieri.it, cliccare su “in vostro aiuto”, si aprirà un menu a tendina denominato “Servizi” e si dovrà cliccare su “Banche Dati”. Si aprirà una pagina ove sulla destra vi è un elenco dove, cliccando su “Oggetti Rinvenuti” nella provincia di Imperia sarà possibile visualizzare le immagini dei monili rinvenuti.

Questo è il link dal quale è possibile accedere direttamente alla sezione con gli oggetti rubati https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/servizi/banche-dati/oggetti-rinvenuti/risultati-della-ricerca.

Una volta riconosciuti gli oggetti sottratti contattare la Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Imperia al numero telefonico 0183/7191.