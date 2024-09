Nominato dalla direzione generale dell’ASL AL il nuovo responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) dell’Ospedale “S. Giacomo” di Novi Ligure. Si tratta del dottor Giampiero Meli, tortonese di 43 anni ma originario di Palma di Montechiaro, comune siciliano dell’agrigentino. Il giovane professionista vanta un curriculum di tutto rispetto: laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica di Roma, Meli ha iniziato presto a collaborare con il gruppo di ricerca sulle Dipendenze Patologiche del Policlinico Agostino Gemelli di Roma sotto la guida del prof. Luigi Janiri e del prof. Giovanni Martinotti. Specializzatosi in Psichiatria all’ Università di Sassari ha terminato il suo percorso formativo alla Clinica Psichiatrica Universitaria di Monaco di Baviera dove si è occupato con il dr. Ulrich Palm del trattamento dei disturbi psichiatrici mediante tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva (NIBS). Il dr. Meli lavora dal 2022 come dirigente medico psichiatra all’Ospedale di Novi Ligure, dopo due anni trascorsi presso l’ASST di Mantova. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali specializzate e responsabile anche dell’ Ambulatorio per i “Disturbi dello Spettro Autistico nell’Adulto” collocato presso il Centro di Salute Mentale di Novi Ligure.

“ Ricoprire questo ruolo rappresenta per me un onore e al contempo una sfida importante” ha dichiarato il dottor Meli. “Insieme alla mia equipe e al personale del comparto concentrerò tutti i miei sforzi per garantire ai pazienti un’elevata qualità delle cure, protocolli terapeutici innovativi e tutto il calore umano di cui essi necessitano”.

