Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema di quest’anno è “Patrimonio in cammino”, un invito a scoprire e riscoprire cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Nelle due giornate, tutti i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti, le istituzioni e le associazioni culturali del territorio nazionale sono invitati ad organizzare incontri, aperture straordinarie ed eventi volti a far conoscere e a promuovere il patrimonio culturale.

Castelli Aperti, che non manca di valorizzare e promuovere i luoghi della cultura piemontese, condivide questa iniziativa e anche quest’anno vi aderisce con entusiasmo.

Saranno molti i castelli, i giardini, i musei e le torri che sabato e domenica apriranno le loro porte – talvolta proponendo iniziative, ingressi gratuiti o ridotti – pronti ad accogliere il visitatore per due giorni all’insegna della cultura e della storia.

In provincia di Alessandria, ad Acqui Terme è aperto il civico Museo Archeologico nel castello dei Paleologi (dalle 10.00 alle 19.00) che in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio offre ai suoi visitatori una scontistica di 2 euro sul biglietto di ingresso che comprende la visita guidata. La sua collezione presenta una ricca serie di materiali provenienti dagli scavi compiuti in città negli ultimi decenni e si articola in tre sezioni, dedicate all’età preistorica e protostorica, all’epoca romana e al periodo tardoantico e medievale.

A Castelnuovo Scrivia, domenica 29 settembre verrà proposta una speciale visita guidata con partenza alle ore 15.30 dal Castello dei Torriani e dei Bandello. Per l’occasione sarà eccezionalmente aperta la Sala didattica archeologica a Palazzo Centurione, sede del Municipio. L’evento è gratuito. Per informazioni e prenotazioni: tel: 0131 826754, 349 3943394; biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Al castello di Piovera, sempre domenica 29 settembre la visita guidata standard sarà sostituita dalla visita guidata speciale al buio dal titolo “Oltre i tuoi occhi” alle ore 15:00 e 16:30 in collaborazione con l’Associazione A.P.R.I. Pro Retinopatici e Ipovedenti. Sarà un percorso sensoriale all’interno del castello, in cui i visitatori saranno bendati e guidati nella conoscenza degli spazi, dalla voce della guida, dai sensi rimanenti e dalle proprie emozioni e sensazioni. È consigliata la partecipazione con almeno un accompagnatore con cui ci si potrà alternare. Saranno distribuiti guanti monouso per toccare alcuni oggetti. A fine esperienza si avrà la possibilità di ripercorrere gli spazi senza benda. Info: 346 2341141; info@castellodipiovera.it. Costo biglietto: intero 15€

Il castello di Morsasco, domenica 29 settembre, offrirà un’opportunità unica al pubblico: l’apertura eccezionale delle sale del piano nobile, normalmente non accessibili ai visitatori.

Guidati dalla proprietà, gli ospiti avranno il privilegio di scoprire gli ambienti privati e le sale di abitazione dell’attuale famiglia proprietaria, immergendosi nell’atmosfera intima e raffinata di questa dimora storica.

La visita, già ricca di fascino grazie al percorso che attraversa il borgo medievale, il giardino, le prigioni nella torre duecentesca e le collezioni d’arte, si arricchirà ulteriormente con la mostra personale di Cristina Lefter, “Future’s Roots”, che esplora il legame tra passato e futuro attraverso l’arte contemporanea. La visita guidata di domenica 29 settembre rappresenta l’ultima occasione per visitare il castello che chiude al pubblico. I turni di visita saranno alle ore 11; 15; 17. Prenotazione obbligatoria; ingresso 10€ adulti; ridotto ragazzi (11-16anni); gratis ragazzi minori di 11 anni. Per informazioni e prenotazioni: www.castellodimorsasco.it; tel.3343769833; castellodimorsasco@gmail.com

In provincia di Asti, al museo di Moncalvo sabato 28 e domenica 29 settembre speciale anteprima della sala dedicata al castello e del progetto di studio sul castello; verrà esposta la pergamena con la quale Ferdinando Carlo Gonzaga di Nevers ha concesso le patenti di città a Moncalvo: la pergamena è custodita nell’Archivio Storico, è stata esposta al pubblico una sola volta nel passato e resterà visibile solo in questo fine settimana. Orario 10:00-18:00. Costo Biglietto: 5€. Per informazioni: Tel.3519493084, info@aleramonlus.it

In provincia di Biella, a Palazzo La Marmora, domenica 29 settembre, i visitatori saranno accolti dallo speciale evento “Il giardino di Palazzo La Marmora: anteprima di un restauro”. Dalle 15.00 alle 19.00 si potrà vistare liberamente il giardino storico e il punto informativo sul suo restauro in corso presso il quale sarà visibile un video che sintetizza le opere principali eseguite da aprile 2024, nell’ambito dell’intervento finanziato da Unione europea. Ingresso 5 euro. Saranno possibili anche le seguenti visite: 8 € le sale pian terreno e il giardino, 8 € le sale del primo piano e la torre quadrata, 10 € tutte le sale, il giardino e la torre. Per info e prenotazioni: biglietteria@palazzolamarmora.it Tel. 345/0697927

In provincia di Cuneo, il Museo Diocesano di Alba organizza per sabato 28 settembre alle ore 16 “Storie Nascoste della Cattedrale” una speciale conferenza di restituzione dei più recenti studi tra archeologia e bio-antropologia sulle sepolture medievali della Cattedrale di San Lorenzo, riportate alla luce nel 2007 in occasione degli scavi archeologici. L’incontro è aperto a tutti e si concluderà con la visita guidata al percorso archeologico sotterraneo a cura del personale del museo diocesano e degli studiosi e studiose.

La partecipazione è gratuita. L’ingresso del Museo Diocesano è in piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

La Banca del Vino di Pollenzo è aperta sabato 28 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con visite libere e degustazioni a pagamento. In occasione delle GEP2024 i possessori della tessera dell’Associazione Amici di Castelli Aperti potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’acquisto di bottiglie di vino. Il vicino Albergo dell’Agenzia proporrà inoltre uno sconto del 10% sui servizi di bar e ristorazione. Info e prenotazioni: Tel. 0172 458416; info@agenziadipollenzo.com.

Nelle Langhe, il castello di Serralunga propone domenica 29 settembre speciali visite guidate a tema “Serralunga d’alba, un castello crocevia di persone, merci e soldati”, dove si approfondiscono alcuni aspetti legati alla funzione del castello come punto di riferimento nel territorio per secoli. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; Costo Biglietto: Intero 6€; ridotto 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-serralunga-dalba.html

Il castello di Saliceto propone uno speciale incontro domenica 29 settembre. Alle 15.00 lo storico Guido Araldo, accompagnato Maurizio Iovinelli, dottorando presso l’università degli studi di Torino, racconterà storie inedite o poco note di guerra partigiana in Alta Langa, in prossimità delle sorgenti del Belbo, in un triangolo che aveva per vertici Saliceto Murazzano e Montezemolo.

A seguire, i due storci accompagneranno il pubblico in una visita guidata del castello. Ingresso 6,00 € intero.

A Pamparato, sabato 28 settembre alle 15.30, speciale visita guidata su prenotazione al Castello dei Marchesi Cordero e a seguire concerto d’organo del maestro Maurizio Fornero dell’Academia Montis Regalis che eseguirà brani di Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini, Baldassare Galuppi, Domenico Zipoli. Il concerto si svolgerà nello splendido salone consiliare del castello. Il suono del settecentesco organo “positivo” appartenuto e suonato dalla principessa Maria Clotilde di Savoia, primogenita di Vittorio Emanuele II, farà ripercorrere al visitatore un tempo antico. Info: 0174 351113; info@castelliaperti.it. Intero 8€; ridotto 5€. (Ritrovo in Piazza Marconi davanti alla fontana dell’obelisco).

Prenotazioni sul sito: https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

A Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra saranno aperti sia sabato 28 settembre (15.00-18.30) sia domenica 29 settembre (10.00-13.00 e 15.00-18.30) con una speciale tariffa ridotta. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 0172 717545 (sabato e domenica); museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

A Saluzzo, domenica 29 settembre oltre alle consuete visite nei Musei di Saluzzo, vi sarà la possibilità di partecipare alla speciale visita guidata “I paesaggi dell’anima” alle ore 15.30, in partenza dalla biglietteria della Castiglia. Nel corso della visita la guida accompagnerà i partecipanti sulla Torre Civica, simbolo della comunità cittadina che, dall’alto dei suoi 48 metri e dei suoi 133 gradini, offre uno sguardo sul territorio circostante, dalla pianura fino al Monviso e a tutto l’arco alpino. Successivamente si riprenderà e approfondirà il tema del paesaggio attraverso i capolavori di uno dei maggiori esponenti del Divisionismo italiano, Matteo Olivero, esposti nella Pinacoteca a lui dedicata, sita all’ultimo piano dell’Antico Palazzo Comunale. Si illustreranno quindi la vita e le opere del “pittore di montagna e della luce” – così descritto negli anni dai critici – che riuscì a tradurre sulla tela gli spettacoli più emozionanti della natura delle sue valli. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 3940334; musa@itur.it. Costo Biglietto: Intero 10€; (gratuito under 10 anni).

Per chi volesse spingersi in Valle Maira, il Museo Mallé di Dronero organizza per domenica 29 settembre alle ore 15.00 una speciale visita guidata gratuita condotta da Samuel Bajrami assistente alla cura della Mostra “Storia di Materiali e Passioni” di Arlindo Sousa Alves; info 347 8878051 oppure 0171 908704; museo.malle@comune.dronero.cn.it.

In provincia di Torino, la Rocca di Arignano, domenica 29 settembre apre con visite guidate straordinarie su prenotazione alle ore 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30. Per tutti i partecipanti sarà offerto uno sconto del 10% al Ristorante Locanda della Rocca, dedicato ai partecipanti della visita guidata. La prenotazione sarà necessaria. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 011 4031511; info@roccadiarignano.it. Costo Biglietto: Intero 10€, Ridotto 5€.

A Foglizzo, domenica 29 settembre, il comune, in collaborazione con l’Associazione Amici di Castelli Aperti, organizza dei tour guidati che toccheranno i più importanti punti di interesse del paese: il castello dei Biandrate, l’antica Parrocchiale e il Museo dalla saggina alla scopa. Le viste hanno come punto di incontro il castello e sono alle 15, 16, 17. Il costo del biglietto è di 6 euro.