Un grave incendio si è sviluppato nella giornata di ieri, sabato 28 settembre alla frazione Vho di Tortona a breve distanza dal cimitero del borgo, dove in una zona piuttosto impervia ha preso fuoco una vigna dismessa e solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona le fiamme non hanno raggiunto le abitazioni e si sono fermate e poche decine di metri, ma i pompieri hanno dovuto lavorare duro per oltre due ore.

Un altro intervento nella giornata di ieri si è verificato a Viguzzolo dove i Vigili del Fuoco hanno aiutato i militi del 118 a trasportare un malato in ambulanza.