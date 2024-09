La Città di Alessandria nel corso del Secondo conflitto mondiale è stata colpita da diversi bombardamenti che oltre agli obiettivi militari infierirono anche sulla popolazione: a 80 anni dal tragico episodio del 5 settembre 1944 su Borgo Cittadella, l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma alla commemorazione ufficiale alla commemorazione che avrà luogo di fronte alla lapide posta in memoria di quelle 39 vittime nei pressi di quel che fu l’ingresso di un rifugio in via Giordano Bruno.

La cerimonia inizierà alle ore 11,00 di giovedì 5 settembre 2023, per ricordare quelle casalinghe, quei ferrovieri e gli operai; i bambini e gli studenti, non tutti identificati, che cercarono rifugio e trovarono la morte a causa di un’incursione aerea che nella tarda mattinata di quel tragico martedì del settembre 1944 aveva come obiettivo i ponti sul Tanaro e invece colpirono case e soprattutto l’entrata di un rifugio ricavato in un sottopassaggio della strada provinciale Alessandria-Torino.

Complessivamente la Città di Alessandria conta 559 morti sotto i bombardamenti, numero che in rapporto alla popolazione, registrato in Piemonte la maggiore incidenza percentuale delle perdite civili.

Di seguito il programma della cerimonia di commemorazionedi giovedì 5 settembre:

ore 11.00: via Giordano Bruno, di fronte alla Lapide, intervento a cura dell’Amministrazione Comunale, alla presenza delle Autorità;

ore 11.15: deposizione di una corona d’alloro alla Lapide in ricordo delle vittime;

a seguire: benedizione della Lapide commemorativa da parte di mons. Ivo Piccinini