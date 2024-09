In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, vogliamo porre l’accento su una risorsa fondamentale per lo sviluppo di un turismo sostenibile: la pesca. La pesca non è solo un’attività economica essenziale per molte comunità costiere, ma rappresenta anche un’opportunità unica per promuovere un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

La pesca, praticata in modo sostenibile, offre ai turisti un’esperienza autentica e immersiva, permettendo loro di scoprire le tradizioni locali e partecipare attivamente alla vita delle comunità costiere. Attraverso la collaborazione con pescatori locali, il turismo può contribuire alla valorizzazione delle tecniche tradizionali di pesca e alla tutela degli ecosistemi marini.

La pesca sostenibile, che si fonda su metodi di pesca selettivi e a basso impatto ambientale, assicura la conservazione delle risorse marine per le generazioni future. Promuovere esperienze turistiche legate alla pesca significa non solo supportare l’economia locale, ma anche educare i visitatori all’importanza della biodiversità e della protezione degli oceani.

Il turismo legato alla pesca crea nuove opportunità di sviluppo per le comunità costiere, offrendo un’alternativa economica alla sola attività di pesca. Attraverso il turismo, i pescatori possono integrare il loro reddito e promuovere la cultura locale, rendendo i turisti parte attiva della preservazione delle tradizioni e delle risorse naturali.

L’integrazione della pesca nel turismo sostenibile è un esempio perfetto di come economia, cultura e ambiente possano coesistere e rafforzarsi a vicenda. Le destinazioni turistiche che abbracciano questa filosofia attraggono visitatori interessati a vivere esperienze autentiche, rispettose dell’ambiente e in armonia con le comunità locali.

Lungo tutta la costa della Regione Liguria sono presenti oltre 40 ittiturismi. L’ittiturismo, chiamato da alcuni “agriturismo del mare”, offre la possibilità di vivere una giornata come un pescatore, mangiando nelle case dei pescatori o a bordo dei pescherecci o pernottando nelle case tipiche dei borghi marinari.

Mangiare il pesce freschissimo preparato sul momento dagli stessi pescatori, vivere l’ambiente e il paesaggio marino sono valori che stanno assumendo sempre più significato e diventano per i pescatori un’opportunità di crescita economica e professionale. Per questo la Giunta regionale con DGR n.827/2020 ha approvato le “Disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo” che offre ospitalità ai turisti nelle case dei pescatori professionisti, con somministrazione e degustazione dei prodotti tipici locali.

Invitiamo quindi tutti gli operatori turistici e le istituzioni a collaborare per promuovere e sostenere il turismo legato alla pesca sostenibile. Solo attraverso un approccio condiviso possiamo garantire uno sviluppo turistico che rispetti e valorizzi il patrimonio naturale e culturale delle nostre coste.

GAL FISH Liguria

Email: info@galfishliguria.it

galfishliguria.it.