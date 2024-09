Ritorna la ormai tradizionale “Festa a 4 zampe” in programma domenica 22 settembre a partire dalle ore 15:00 presso “Cascina Rosa” in Strada Provinciale Pavia n.22 a Valmadonna (Alessandria), il canile rifugio affidato all’A.T.A. (Associazione Tutela Animali). L’evento prevede (anche in caso di pioggia) una grande “Pesca di beneficienza”, l’opportunità di gustare dolci e bibite per tutti, insieme a quella di acquistare il calendario A.T.A 2025 e tanti gadget.

“È desiderio di tutti che l’iniziativa di domenica 22 settembre — sottolinea l’Assessora alla Tutela Animale Roberta Cazzulo — sia davvero una festa per i nostri “amici a quattro zampe” ospitati a “Cascina Rosa” e accuditi affettuosamente e con dedizione dai volontari dell’A.T.A. (Associazione Tutela Animali), che gestiscono anche il canile comunale sanitario e il gattile di Viale Teresa Michel e l’Ambulatorio Veterinario Comunale presso il Giardino Botanico. Una festa alla quale invito gli Alessandrini, molto affezionati a Cascina Rosa e sempre pronti a soddisfare i bisogni dei suoi ospiti a 4 zampe. A.T.A continua con tanta volontà e passione ad occuparsi degli amici animali e a rendere le strutture comunali sempre più accoglienti: prossimamente inizieranno i lavori per la realizzazione di un garage per custodire il furgone utilizzato per il trasporto degli “ospiti” dal Veterinario, concludendo così anche quest’importante operazione prima dell’arrivo del freddo. Quella di domenica sarà inoltre l’occasione per i tanti cagnolini, giovani e meno giovani, di trovare una famiglia, dato il numero di abbandoni di quest’estate, ma soprattutto le rinunce di cani di proprietà. Il mio ringraziamento, incessante, va sempre a tutti i volontari che si occupano della cura dei nostri amici a quattro zampe e ai cittadini che dimostrano la loro sensibilità in ogni forma. Ricordo che le strutture comunali sono sempre alla ricerca di nuovi volontari: basta avere qualche ora a disposizione e presentarsi alle strutture”.

Si ricorda che il canile-rifugio “Cascina Rosa” segue ordinariamente i seguenti orari di apertura al pubblico:

– martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00

– sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Info: A.T.A. www.associazionetutelaanimali.org