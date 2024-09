Un dramma si è consumato oggi, martedì 10 settembre, sulla spiaggia libera di Diano Marina, quella nei pressi del porto e del Mappamondo: un pensionato pare ultra settantenne in costume da bagno sta camminando in riva al mare sulla battigia quando improvvisamente le sue gambe cedono e cade a terra perdendo i sensi.

Le persone vicine si accorgono di quanto sta accadendo e intervengono i bagnini. Questi capiscono subito che la situazione è drammatica: alcuni di loro insieme ad un medico-infermiere che si trovava per caso sulla spiaggia iniziano a praticare il massaggio cardiaco mentre viene dato l’allarme e pochi minuti dopo arriva l’ambulanza della Croce Rossa.

L’attività sulla spiaggia intanto si ferma: i bagnanti pur tenendosi tutti a debita distanza si avvicinano per capire cosa sta succedendo: si prova con l’ossigeno, con defibrillatore e si continua col massaggio cardiaco, ma dopo circa mezz’ora anche i soccorritori capiscono che è tutto inutile: il cuore dell’uomo ha cessato di battere all’improvviso e non c’è stato nulla da fare.

Il cadavere viene ricoperto in attesa dell’arrivo del medico legale e del magistrato per accertare la morte dell’uomo che la momento in cui scriviamo (poco prima delle 19) non sono ancora arrivati.

L’uomo era solo in costume da bagno e senza parenti o amici vicino. Sul posto arriva anche il personale della Guardia Costiera che vigila sul cadavere dell’uomo in attesa degli adempimenti necessari che verranno effettuati dopo il sopralluogo del medico legale.

La spiaggia, intanto mestamente si vuota mentre il sole sta tramontando.

La vittima, secondo le testimonianze e quanto è stato possibile appurare, sembrava in buona salute, camminava tranquillamente in riva al mare quando ha perso conoscenza ed è caduto tra la sabbia e il mare.

Un ennesima morte improvvisa apparentemente senza motivo. Persone che stanno bene e improvvisamente muoiono: un numero che sembra ogni giorno sempre più crescente. Stavolta è accaduto in pieno giorno, in una spiaggia tra la gente felice e i bambini che hanno assistito involontariamente alla scena e alla morte improvvisa di un uomo che fino a pochi secondi prima sembrava stesse bene.