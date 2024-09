Nel panorama moderno dell’architettura e del design, la consulenza strategica sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella creazione di spazi che rispondano non solo alle esigenze funzionali, ma anche a quelle emotive e sostenibili. Il Korus Group Consulting, con il suo approccio innovativo basato sul concetto di “care”, ridefinisce il significato del progettare e trasformare gli ambienti lavorativi e commerciali, ponendo al centro le persone, il pianeta e la performance economica.

Il concetto di “Care” nel Design degli Spazi

La filosofia del “care” proposta da Korus Group Consulting si basa sulla convinzione che il benessere degli individui sia alla base di ogni trasformazione degli spazi. L’idea è quella di progettare ambienti che non solo rispondano alle esigenze operative, ma che promuovano il benessere delle persone, il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità economica. Questo approccio si riflette nella strategia delle “3P” – People, Planet & Profit, dove ogni progetto cerca un equilibrio tra questi tre fattori per creare spazi ottimizzati che non siano solo efficienti, ma anche accoglienti e rispettosi dell’ecosistema.

Un esempio concreto di questa filosofia è la volontà di ridurre la metratura occupata senza sacrificare la qualità degli spazi: “meno metri quadrati, ma migliori”. Questo implica una progettazione accurata che massimizza l’utilizzo delle risorse, riducendo i costi e migliorando le prestazioni ambientali.

La Co-costruzione come Metodo Collaborativo

Uno dei tratti distintivi dell’approccio di Korus Group Consulting è la co-costruzione. Piuttosto che imporre soluzioni standardizzate, l’azienda adotta un processo partecipativo che coinvolge tutti gli stakeholder – dai dipendenti ai dirigenti, fino ai partner esterni – per comprendere a fondo le dinamiche, le necessità e le aspirazioni degli utilizzatori finali degli spazi.

Attraverso strumenti innovativi come il K’Scan, un sondaggio tra i dipendenti, e il Thesaurus, che misura il valore d’uso degli spazi, Korus Group raccoglie dati preziosi per sviluppare soluzioni su misura. L’obiettivo è creare spazi che favoriscano la collaborazione, la creatività e la motivazione, facendo sì che i dipendenti non solo tornino volentieri al lavoro, ma che siano anche più coinvolti e produttivi. In un’epoca in cui il New World of Work (NWOW) richiede nuovi modelli organizzativi, l’adattamento degli spazi diventa essenziale per sostenere queste trasformazioni.

Spazi Ergonomici e Benessere

Il design di spazi ergonomici e salutari è un altro pilastro della consulenza di Korus Group. Grazie all’assistenza di esperti in ergonomia, l’azienda si assicura che gli ambienti lavorativi siano non solo funzionali, ma anche in grado di migliorare la salute e il benessere degli utenti. Dall’ottimizzazione dell’uso degli arredi alla progettazione di postazioni di lavoro che riducano lo stress fisico e promuovano una postura corretta, l’attenzione alla salute è integrata in ogni fase del processo.

La Sostenibilità come Chiave del Successo

Oggi, la sostenibilità è una delle principali sfide per qualsiasi progetto di architettura e design. Korus Group Consulting integra nella propria consulenza un approccio all’economia circolare, che si basa sul riutilizzo, riciclo e riuso di materiali, in collaborazione con partner come Goodwill Management. Questo non solo riduce l’impatto ambientale dei progetti, ma migliora anche l’immagine del brand e la percezione dell’azienda da parte dei dipendenti e dei clienti.

In un mondo sempre più consapevole delle questioni ambientali, creare spazi che rispettino il pianeta è un investimento a lungo termine, sia in termini di reputazione sia di risparmio economico. Progettare ambienti di lavoro che riducano l’impronta ecologica, utilizzando materiali sostenibili e favorendo la riduzione dei consumi energetici, non è solo una necessità etica, ma anche una strategia vincente per ottimizzare le risorse e migliorare le prestazioni aziendali.

Change Management e Trasformazione Organizzativa

Ogni trasformazione degli spazi richiede anche una trasformazione culturale. Il Change Management è una componente essenziale della consulenza di Korus Group. Durante il trasferimento in una nuova sede o la ristrutturazione di uno spazio esistente, è fondamentale coinvolgere i dipendenti e adattare le pratiche manageriali per favorire una transizione senza intoppi. Il cambiamento non riguarda solo l’architettura fisica, ma anche la gestione delle relazioni all’interno del team e la creazione di nuove modalità di collaborazione e convivialità.

I Change Manager di Korus Group lavorano a stretto contatto con i leader aziendali per garantire che i team siano preparati e motivati ad abbracciare il cambiamento. Il supporto alla trasformazione manageriale è fondamentale per rafforzare la cultura aziendale e creare un ambiente che stimoli l’innovazione e il lavoro collaborativo.

Un Approccio Strategico e Innovativo

L’approccio di Korus Group Consulting non si limita alla semplice progettazione degli spazi, ma abbraccia una visione strategica che considera ogni aspetto dell’organizzazione aziendale. Dall’analisi del sito e delle sfide strategiche fino all’onboarding dei dipendenti nel nuovo spazio, ogni fase è studiata per garantire il massimo coinvolgimento e il miglior risultato.

Grazie a una divisione interamente dedicata alla consulenza, Korus Group è in grado di rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di clienti, dalle PMI ai gruppi internazionali, con soluzioni scalabili e adattabili. Con strumenti innovativi, metodi di insegnamento ludici e una forte attenzione alla misurazione del ROI, il gruppo offre un approccio completo che assicura non solo la realizzazione dei progetti, ma anche il miglioramento continuo delle performance aziendali.

Conclusione

Nel mondo dell’architettura e del design degli spazi di lavoro, l’approccio di Korus Group Consulting si distingue per la sua attenzione al benessere delle persone e al rispetto per l’ambiente. La consulenza strategica proposta si fonda su valori chiari: cura, collaborazione e sostenibilità, elementi chiave per il successo di qualsiasi trasformazione aziendale. Grazie a un mix di innovazione, esperienza e coinvolgimento diretto degli stakeholder, Korus Group Consulting riesce a progettare spazi che non solo rispondono alle esigenze immediate, ma che sono pronti a supportare la crescita e l’evoluzione futura delle aziende.