Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il Consiglio Comunale si apre con la variazione n 4 al bilancio di previsione 2024/2026, che conferma il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Regolamento Scuolabus

A seguito di una questione pregiudiziale sollevata dal consigliere Francesco Parrella, assessore, sindaco e funzionario sono d’accordo sul ritiro della pratica relativa al regolamento sul trasporto scolastico comunale. Si procederà dunque nei prossimi giorni con una consultazione: il regolamento che disciplina il servizio Scuolabus verrà presentato al prossimo consiglio comunale.

Convenzione tra Diano Marina e Diano San Pietro per la gestione di servizi scolastici

La convenzione tra i comuni di Diano Marina e Diano San Pietro è volta al contenimento dei costi e alla razionalizzazione dei servizi svolti in maniera comune, rinnovata dopo la valutazione dei buoni esiti della collaborazione già esistente tra i due comuni, che ha consentito in questi ultimi tre anni di gestire in particolare il servizio di refezione scolastica apportando importanti innovazioni (ristorazione scolastica a basso impatto ambientale, educazione alimentare e gestione online di prenotazione e pagamento pasti). La convenzione riguarda anche il servizio di gestione in concessione del nido d’infanzia “La Casetta” e il servizio di trasporto scolastico. L’estensione del servizio di trasporto scolastico ai bambini di Diano Marina iscritti alla primaria di Diano San Pietro getta inoltre le basi di una gestione associata tra i Comuni del Golfo.

Affidamento alla GM di manutenzione e collocazione della segnaletica stradale

Al quinto punto del consiglio comunale si approva la convenzione accessoria (a quella relativa alle aree di sosta) che riguarda l’affidamento diretto alla Gestioni Municipali S.p.A. della gestione della segnaletica stradale. La scelta è motivata dall’efficienza operativa di GM, che vanta attrezzature proprie e un servizio dal costo proporzionalmente più conveniente rispetto alle altre offerte ricevute. L’affidamento “in house” garantirà manutenzione e collocazione della segnaletica verticale stradale dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 16:00, per 52.000 euro + iva.

Mozione sulla cena organizzata da GM lo scorso 10 agosto

“Mi stupisce che una persona preparata come il consigliere Parrella, proponga una mozione di questo genere” ha esordito il Sindaco in risposta alla mozione al sesto punto all’ordine del giorno. “I contributi alle associazioni da lei suggeriti vengono erogati dall’Ente Comune e non dalle società partecipate. Se questa invece è un’opportunità per fare illazioni, lanciare fake news, mettere in cattiva luce una società così virtuosa e l’ottimo operato del suo amministratore unico, allora casca male”. Seguono considerazioni sul costo della cena (si parla di 5.000 e non 10.000 euro come asserito), sul fatto che la festa si svolga da 13 anni e che vanta tutte le autorizzazioni previste, sull’invito ricevuto da tutte le associazioni e sulla libertà del Sindaco di invitare chiunque ritenga opportuno. “Aggiungo che non ho nessuna intenzione di dare indirizzi perché un evento di promozione come questo non venga svolto” prosegue il Sindaco “e mi chiedo dove fosse il Consigliere Parrella dal 2004 al 2007 quando era nel corpo della Capitaneria di Porto e dal 2009 al 2012 quando ha fatto parte della Polizia Locale e la cena veniva svolta senza autorizzazioni”.

Il Consiglio comunale si conclude con le risposte alle interrogazioni della minoranza.

Pulizia, isole ecologiche e percentuale raccolta differenziata (gruppo Diano Domani)

Il miglioramento della rete di raccolta dei rifiuti urbani, finanziato dal PNRR, riguarda 80 nuove attrezzature, alcune delle quali sono già state posizionate sul territorio nell’ottica di “testare il servizio” durante la stagione estiva, previa valutazione delle condizioni di sicurezza e di decoro. Ci saranno delle variazioni che riguarderanno il sistema di raccolta e la collocazione di alcune isole ecologiche mentre altre forniture verranno posizionate nei prossimi due mesi, con l’obiettivo di raggiungere la percentuale minima di raccolta differenziata imposta dalla legge (65%).

Stato di salute di platani e aranci (gruppo Diano Domani)

A proposito del fogliame dei platani e degli aranci, che sembrerebbe riversare in uno stato di profonda sofferenza, interviene il vice Sindaco Bruno Manitta. “Cocciniglia, funghi, potature, stress ambientali, forte caldo umido e fenomeni tipici dell’ambiente urbano hanno messo a dura prova la resistenza di aranci e platani, che tuttavia sono sottoposti a trattamenti terapici dedicati” precisa Manitta. “Il personale GM è dotato delle qualifiche sia per intervenire sul verde che per usare le apparecchiature, lavorando su circa 1000 esemplari che subiscono trattamenti curativi”.

Lavori facciata palazzo comunale (gruppo Diano Domani)

“La spesa per i lavori della facciata ammontano a 265.000 euro, di cui 15.000 li stiamo investendo nelle fioriere, per farle tornare agli antichi fasti” risponde il Sindaco, interrogato sul progetto di riqualificazione della piazza del Comune. “Per poter terminare la facciata, abbiamo sistemato l’impianto idraulico originale, provvederemo alla piantumazione e al rifacimento dell’aiuola sottostante l’edificio comunale. Sono inoltre in programma delle opere di rifacimento di corso Roma e via Cavour”.