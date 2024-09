Riconosciuta per la sua innovazione, Certyclick rivoluziona la “notarizzazione” digitale di fatti ed eventi con foto e video, offrendo anche una piattaforma gestionale avanzata per la condivisione sicura dei progetti.

Certyclick, l’innovativa applicazione che sfrutta la tecnologia blockchain per la “notarizzazione” di fatti ed eventi attraverso fotografie e video, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il primo e unico brevetto di invenzione industriale nel settore della “notarizzazione” con blockchain, concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo brevetto, il cui iter è durato quasi 3 anni, attesta il ruolo pionieristico di Certyclick nella trasformazione digitale, confermando la sua capacità di offrire soluzioni sicure e trasparenti in ambiti cruciali come la “notarizzazione” e la gestione delle immagini e dei filmati.

Una nuova era per la “notarizzazione” digitale

Nell’era attuale, in cui la necessità di realtà e verità è più pressante che mai, Certyclick introduce un nuovo standard nella “notarizzazione” digitale. La piattaforma permette di documentare e “notarizzare” fatti ed eventi in tempo reale attraverso l’utilizzo di foto e video, garantendo l’autenticità e l’immutabilità dei dati grazie alla tecnologia blockchain. Questo elimina qualsiasi rischio di manipolazione o falsificazione, rispondendo alla crescente domanda di trasparenza e affidabilità nei processi digitali.

Certyclick si dimostra estremamente versatile e utile trasversalmente in una miriade di settori: dall’edilizia, dove può certificare avanzamenti di lavori e conformità, alle assicurazioni, per la validazione di sinistri e contratti, fino alle perizie, dove è cruciale registrare e autenticare evidenze. Anche nel campo della medicina, Certyclick trova impiego nella “notarizzazione” di referti, procedure e documentazione sanitaria. Non solo: è uno strumento prezioso nella vita quotidiana, ovunque vi sia bisogno di “notarizzare” e certificare fatti e documenti con sicurezza e immediatezza.

Inoltre, Certyclick mette a disposizione una piattaforma gestionale avanzata che consente di organizzare e condividere in modo sicuro e trasparente i vari progetti. Questa piattaforma facilita la collaborazione tra team e stakeholder, offrendo un ambiente digitale protetto per la gestione integrale dei progetti, dall’inizio alla fine.

Riconoscimento ufficiale del Ministero

Il brevetto concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolinea l’originalità e l’utilità della tecnologia sviluppata. Confermando Certyclick come leader nel mercato della “notarizzazione” digitale, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza e affidabilità richieste dalle moderne applicazioni industriali e aziendali.

«Siamo estremamente onorati di ricevere questo brevetto, che rappresenta una pietra miliare per la nostra azienda e il Gruppo Ferrari», ha affermato Damiano Ferrari, inventore di Certyclick. «Viviamo in un’epoca in cui la verità e la realtà sono più che mai essenziali. Con la nostra tecnologia, non solo garantiamo la “notarizzazione” sicura di eventi e fatti, ma offriamo anche una piattaforma completa per la gestione e condivisione dei progetti, rendendo il lavoro collaborativo più semplice e sicuro che mai. La versatilità di Certyclick, applicabile in tanti settori, è la chiave per rispondere alle esigenze più diverse.»

Certyclick continuerà a innovare e migliorare le sue soluzioni, con l’obiettivo di rendere la “notarizzazione” e la gestione dei progetti più accessibili, efficienti e sicure per aziende, professionisti e privati. Il brevetto ottenuto è solo l’inizio di un viaggio verso l’adozione globale delle tecnologie blockchain per la “notarizzazione” e la gestione dei dati, contribuendo a un mondo più trasparente e affidabile.

Informazioni su Certyclick

Con sede in Brescia, Certyclick si pone all’avanguardia nel settore della sicurezza digitale e dell’innovazione tecnologica.

Iniziare ad utilizzare l’applicazione è facile, basta scaricare “CERTYCLICK” dagli store Apple e Google Play e poi registrarsi scegliendo una mail e una password. L’applicazione sarà subito utilizzabile in modo gratuito e completo.

UFFICIO STAMPA:

Sgaravato Srl

Via A. Meucci, 2 – I-37135 Verona (VR)

Tel. 045 8205050 – Fax 045 585000

comunicazione@sgaravato.it – www.sgaravato.it

CONTATTO:

Certyclick by Vision Srl

Via Cipro, 1 – 25124 Brescia (BS)

Tel. 030 221933292

info@certyclick.com – www.certyclick.com