L’Agenzia Ametis opera nella compravendita immobiliare dal 1929, sul mare nella zona di Imperia, cuore della rinomata Riviera dei Fiori in Liguria, nella vicina Costa Azzurra e, tramite seri colleghi con cui abbiamo instaurato negli anni solidi rapporti, anche nel resto d’Italia.

“Ci occupiamo di consulenza immobiliare e creditizia tramite nostri partner – dice Ettore Ametis – di compravendita e locazione di ogni tipo di immobile (ad eccezione delle locazioni turistiche), di gestione immobiliare, collaudata da 60 anni di esperienza, e di perizie di stima immobiliare (Iscrizione Periti ed Esperti Immobiliare della Camera di Commercio). Con noi puoi vendere e comprare un appartamento, bilocale, trilocale, ed anche un caratteristico rustico, oppure una villetta, una casa indipendente con giardino, fino ad arrivare alla villa padronale ed alle ville d’epoca: chiedi a noi per la casa al mare dei tuoi sogni! La nostra zona non è solo meta di vacanza, ma sempre più viene scelta quale residenza anche da parte di clienti stranieri che ne apprezzano le bellezze naturali, la dolcezza del clima e la vivibilità delle città; inoltre sono già iniziati i lavori di collegamento con la Pista Ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori che raggiunge Sanremo a bordo mare.”

Oggi l’agenzia di avvale dell’ausilio di indispensabili collaboratori che assieme alla moglie di Ettore Ametis, Patrizia creano un team di lavoro dinamico ed affiatato. L’ agenzia per tradizione offre una consulenza globale che non si limita a seguire i clienti soltanto sino al rogito notarile, ma anche successivamente, ogni qualvolta si manifesti la necessità di avere un parere immobiliare franco e ponderato. Questa è la ragione per cui possiamo annoverare tra i nostri clienti anche quelli della terza generazione che ringrazio perché si avvalgono da sempre della nostra consulenza e gestione immobiliare che permette a loro di mantenere un patrimonio immobiliare curato e redditizio. Nell’ormai lontano 7 aprile 1929 Eraldo Ametis ottenne la licenza di Pubblica Sicurezza dalla Questura di Imperia per esercitare “un’Agenzia di compravendita di case ville, terreni, cessioni e fitti di negozi in Oneglia”. Nel 1982 ho sostenuto l’esame ed ho ottenuto il “patentino” da Agente Immobiliare n° 455, e da allora Ettore Ametis ha seguito con passione e dedizione le orme di mio padre osservando il suo insegnamento, comportandomi secondo i principi di onestà, correttezza e competenza.

“Ho fatto ingresso nella FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) nel 1987 – conclude Ametis – e negli anni ho ricoperto ruoli direttivi provinciali, regionali e nazionali, contribuendo alla creazione di sinergie tra colleghi ed istituzioni affinché il lavoro dell’agente immobiliare ottenesse riconoscimento di professionalità; tutto ciò anche attraverso la partecipazione a frequenti corsi di aggiornamento con le più grandi associazioni di agenti immobiliari al mondo (ad esempio corso CIPS – Certified International Property Specialist – corso organizzato dalla Fiaip a Roma con i docenti della NAR – National Association of Realtors) che contano 1.300.000 associati. Dal 1990 mi occupo della clientela straniera in collaborazione con agenzie estere: ciò mi consente di dare una maggiore visibilità al nostro territorio ed all’Italia sui mercati europei e internazionali. Sono orgoglioso di aver festeggiato nel 2019 il novantesimo compleanno dell’Agenzia Immobiliare Ametis nella nuova sede in Via Belgrano, 4… ormai sono 95 compleanni: sono sicuro che mio padre ne sarebbe felice. Tel. +39 0183 710294 – +39 370 3506681”