Tortona, con le sue colline vocate alla produzione di vini pregiati, rappresenta uno dei luoghi più affascinanti e promettenti per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo del vino. La crescente importanza del settore vitivinicolo e la continua domanda di esperti in enologia rendono questa opportunità formativa un trampolino di lancio per chi aspira a diventare sommelier professionista. Il corso per sommelier, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier Piemonte, è strutturato in tre livelli, ciascuno progettato per fornire competenze approfondite e specifiche.

Perché Tortona?

Non è un caso che AIS Alessandria abbia scelto proprio Tortona per dare il via a questo percorso formativo. Questa zona, famosa per il Timorasso, un vitigno autoctono che sta riscuotendo sempre più successo a livello nazionale e internazionale, rappresenta un simbolo della ricchezza e della diversità enologica italiana. Partecipare al corso significa non solo acquisire competenze tecniche di alto livello, ma anche immergersi in un contesto storico e culturale unico, dove il vino è parte integrante dell’identità del territorio.

Il Percorso Formativo

Il corso di primo livello, strutturato in 15 lezioni, partirà il 25 Settembre 2024 e si terrà in modalità serale, pensato per chi desidera conciliare lo studio con altri impegni. Questo livello introduttivo è dedicato all’apprendimento delle tecniche di degustazione, alla scoperta dei principali vitigni e all’acquisizione delle basi della vinificazione. Un’occasione per avvicinarsi al mondo del vino con consapevolezza, professionalità e passione.

Wine lovers

Il corso per sommelier rappresenta molto più di una semplice formazione: è un viaggio appassionante attraverso una storia millenaria che unisce le generazioni, stimola i sensi e nutre la passione per il vino in tutte le sue forme. Che si tratti di un neofita curioso o di un esperto desideroso di affinare le proprie competenze, il corso offre l’opportunità di esplorare la cultura del vino da una prospettiva completamente nuova, insieme ad altri appassionati pronti a condividere lo stesso entusiasmo.

Il vino non è vissuto solo come una bevanda, ma come un’esperienza ricca di storia, cultura e piacere puro, capace di decifrare le sfumature di un calice o di raccontare le origini di un vitigno con la stessa intensità emotiva di un racconto di viaggio.

Opportunità Professionali

Diventare sommelier significa aprirsi a una vasta gamma di opportunità lavorative in un campo in continua espansione. Le competenze acquisite durante il corso permettono di operare in ristoranti, enoteche, cantine e di partecipare a eventi e manifestazioni del settore.

Come Iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte e i posti limitati. Informazioni dettagliate sul corso e possibilità di iscriversi direttamente sul sito AIS Piemonte

Per qualsiasi informazione si può contattare il delegato AIS Alessandria:

Edy Perissinotto – Tel: 349/5905885 – Email: alessandria@aispiemonte.it – aisalessandria.segreteria@gmail.com