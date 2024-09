Eventi che si svolgono sia Sabato 14 che Domenica 15 Settembre

Shopping Street nelle vie del centro

Orario : apertura dei negozi

A cura dei Commercianti del centro storico

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, P.za Libertà 28

Orario di apertura: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Visite guidate GRATUITE a Palatium Vetus e alle mostre.

Per prenotazioni o info: 347-80.95.172

A cura della Fondazione CrAl

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, P.za Libertà 28

Orario di apertura: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi provenienti dal Castello di Camino”.

Mostra collaterale “L’arte Sacra. Esposizione di paramenti e oggetti liturgici”.

A cura della Fondazione CrAl

Palazzo Cuttica, via Parma 1

Orario dalle ore 15 alle ore 19

Percorso museo civico e Mostra di Andrea Moroni “Moroni31”

A cura dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme





Sale d’Arte, via Machiavelli 13

Orario dalle ore 15 alle ore 19

Ciclo Arturiano e Mostra fotografica di Gianni Berengo Gardin “Cose mai viste”

A cura dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme





Marengo Museum, via Delavo-Spinetta Marengo

Orario dalle ore 15 alle ore 19

La storia della campagna d’Italia del 1800 e della battaglia di Marengo

A cura dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme.

Palazzo Monferrato, Via San Lorenzo 21

Orario di Apertura : dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19

AcdB Museo. Il museo Alessandria Città delle Biciclette

A cura di Palazzo Monferrato

Palazzo Monferrato, Via San Lorenzo 21

Orario di Apertura : dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19

Alessandria Preziosa. Mostra visitabile fino al 6 Ottobre 2024

A cura di Palazzo Monferrato

Museo “C’era una volta”, piazza della Gambarina

Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19

Visite guidate e personaggi del museo in costume “Gagliaudesco” per l’accoglienza

A cura degli Amici del Museo C’era una volta

Piazzetta della Lega.

Orario: dalle ore 16.30 alle ore 19

La scuola di Ballo country animerà con musiche e balli country

A cura dell’Associazione Country Fever.

Eventi che si svolgono Sabato 14 Settembre

Corner, Via Modena n. 15

Sabato 14 Settembre

Orario : dalle ore 16 alle ore 19.30

“15121 STYLE” MAKE LISONDRIA GREAT AGAIN

Presentazione del brand 15121 Style T-shirt a km 0 made in Lisondria

A cura del Sig. Massimo Castelli

Via Dante

Sabato 14 settembre

Orario : dalle ore 19 alle ore 24

“Via Dante fa festa”

Alle ore 17 in Galleria Universo, inaugurazione del negozio “I 2 Mondi”.

Alle ore 19 in Galleria Universo, presentazione del libro “Il tesoro della baronessa” in collaborazione con Ubik.

Dalle ore 20 in Galleria della Banca d’Italia Accademia Pakytango.

Nei locali della via, ristorazione a base di pesce “A cena con Anita” proposta dei menù preferiti da Garibaldi.

Alle ore 21 in Galleria Universo Proiezione e musica con Garibaldi, a cura di Enzo Compalati.

Esposizione di quadri a cura dell’Associazione Impronta APS

A cura dell’Associazione “Via Dante Experience”

Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, di Paki Tango, Negozio “I due mondi” di Gabriella D’Amico.

Museo Etnografico “C’era una volta”, piazza della Gambarina

14 Settembre alle ore 21

“Dal leggio al palcoscenico” Concerto Soirée

Si esibiscono i migliori partecipanti della Masterclass sul metodo di canto innovativo “Ars” tenuto dalla Soprano M° Silvia Colombini

A cura dell’A.M.I. Associazione Mozart Italia e Voiceforstage

Eventi che si svolgono Domenica 15 Settembre

Piazza Marconi

Orario : dalle ore 12 alle ore 15

Il Gruppo Alpini Alessandria “Domenico Arnoldi” distribuirà il “Panino dell’Alpino”, agnolotti e biscotti della nonna. Il ricavato andrà in beneficenza ad Associazione alessandrine.

Piazza Marconi

Orario: dalle ore 10 alle ore 18

Attrazioni per bambini

Via San Lorenzo ( da piazzetta della lega a via Piacenza)

Orario: dalle ore 12 alle ore 19

“Pic-nic Urbano”

Se porti una coperta aiuti un cane. Ti aspettiamo con il tuo cestino di cose buone e pronte e mangiamo tutti insieme sulla stessa coperta che doneremo al Canile Ata.

A cura dell’associazione “La città nostra”, con la partecipazione di On Stage per l’esibizione

Via Dante

Domenica 15 Settembre

Orario : mattino e pomeriggio

“Via Dante fa festa”

Negozi e bar aperti. Bancarelle e hobbisti.

– Dalle ore 17 in Galleria della Banca d’Italia, Accademia Pakytango

– Dalle ore 17 in Galleria Universo Marco e Lory Tango, marco Perez con “Kizomba e balli latini”.

– Dalle ore 17 in zona fronte Piazza Genova, Play Dance School esibizione di Kizomba, Bachata, lezioni Taijichi

– Esposizione di quadri a cura dell’Associazione Impronta Aps

A cura dell’Associazione “Via Dante Experience”

Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, di Paki Tango, Marco e Lory Tango, Marco Perez, Play Dance School e la presentazione dei quadri e dei libri curata da Impronta Aps.

Via Caniggia

Orario: dalle ore 14 alle ore 19

“Sartoria e Poesia in movimento ”

Via Caniggia si veste di rosa, dedicato ai talenti e ai saperi femminili.

A cura dei Commercianti della via e di Rolandi Auto

Sponsor dell’evento : Laboratorio di scuola di sartoria di Sara Vezza, Peter Larsen School con Floriana De Amicis e Giulia Ferrando (coreografi).

Portici piazza Garibaldi, lato corso Roma, piazza Marconi

Dalle ore 9 alle ore 18

“Vinile Alessandria”

Fiera del disco e della musica

A cura di Afa 26, Circolo del Cinema e OHI MeMe

Museo “C’era una volta”, piazza della Gambarina

Inaugurazione della Mostra “Sua Maestà il Peperoncino”

A cura del Sig. Mario Cuzzetto

Usciranno circa 120 negozi su strada e si uniranno a circa 100 bancarelle.

Percorso fiera sabato 14 Settembre: Via dei Martiri, Piazzetta della Lega, Corso Roma, Via Milano (fino a via Migliara). Percorso fiera domenica 15 Settembre : Via dei Martiri, Piazzetta della Lega, Corso Roma, Via Milano (fino a via Migliara), via Dante, piazza Marconi, Via San Lorenzo, Piazza Libertà.