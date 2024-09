Il 1′ ottobre prossimo prende il via una nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2.530 Comuni e circa 1 milione di famiglie. Per il Comune di Tortona le famiglie campione sono 525: la data di riferimento delle rilevazioni è il 6 ottobre 2024 (più specificatamente la mezzanotte tra il 5 e il 6). Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Per partecipare le famiglie coinvolte nel campione ricevono una lettera informativa a firma del Presidente dell’Istat contenente le modalità per partecipare e le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. A partire dal 7 ottobre, la famiglia può compilare in autonomia il questionario online. Le famiglie che non compilano il questionario online o che lo fanno in maniera incompleta riceveranno già a partire dal 12 novembre un promemoria dall’Istat e verrano contattati da un rilevatore del Comune.

L’ufficio comunale di censimento è aperto dal 7 ottobre, il lunedì dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, il venerdì dalle 8.30 alle 12 su appuntamento da prenotare alla voce Appuntamenti on line sul sito web del Comune, oppure con accesso libero il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.

Per informazioni chiamare il numero di telefono 0131822004 negli orari sopra indicati. Per approfondimenti: https://www.comune.tortona.al.it/it/novita/page/censimento-della-popolazione-3