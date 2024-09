65^ edizione Festa di San Matteo, da venerdì 13 a sabato 14 settembre e da venerdì 20 a sabato 21 settembre 2024.

Località Molino del Fico (strada per Villa Faraldi ) – Ampio parcheggio a disposizione e ingresso a libera offerta

Giunta alla 65^ edizione, la festa, a cura dell’Associazione San Matteo, coniuga cultura, sport, musica, ballo, giochi, solidarietà, tradizione e ottima cucina con specialità tipiche e vini nostrani.

Momenti importanti per il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio tradizionale, storico e antropologico sono le conferenze di venerdì 13 settembre, frutto della vocazione socio-culturale che emerge sempre più negli ultimi anni attraverso la collaborazione con associazioni omologhe locali, e nello spirito del progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Vilnius University and Liguria” inaugurato ufficialmente a San Bartolomeo nel 2021 in occasione della prima delle “Giornate Europee del Patrimonio”.

Il progetto, che vede la collaborazione dell’Associazione San Matteo, il Circolo Culturale “Cà de Pujö”, il Centro Studi Ponentini, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana dell’Università di Vilnius (Lituania), vide la partecipazione e l’entusiasmo del Prof. Franco Gallea, che per decenni promosse gli studi liguri e la loro diffusione. Al Prof. Gallea, che ci ha lasciati quest’inverno, l’Associazione San Matteo rivolge un grato e affettuoso saluto.

Programma delle serate:

Venerdì 13 settembre:

14.30 Gara di Petanque: terne a sorteggio, libera a tutti

17.00 Conferenza “I pilùi e i Santi della Valle Steria” a cura del ricercatore Gianluca Robbione e dello storico Giorgio Fedozzi, per conto di Associazione San Matteo e Circolo Culturale “Cà de Pujö”, sui piccoli monumenti devozionali elevati lungo il ciglio delle vie di comunicazione, esempi di informazioni socio-storiche e culturali di grande interesse.

17.30 Conferenza “I microtoponimi della Val Steria”, studio realizzato da Andrej Taciak per la sua tesi magistrale presso l’Università di Vilnius, grazie anche al materiale messo a disposizione da Giorgio Fedozzi. La relazione sarà presentata da studenti e ricercatori dell’ateneo vilnense, giunti all’ottava spedizione sul territorio, proponendone una sintesi e alcuni auspicabili sviluppi futuri.

19.30 Sagra dello Stoccafisso, una prelibatezza ormai leggendaria nella lunga tradizione della festa di San Matteo

21.00 serata danzante con la prestigiosa Orchestra Caravel. Pista da ballo e area pranzo al coperto; si balla anche in caso di pioggia.

Pesca di beneficenza con tanti premi.

Sabato 14 settembre

15.45 Moliniadi XXII^ edizione: il tradizionale appuntamento dedicato ai più piccini, con giochi, tanto divertimento e una genuina merenda per tutti

19.30 apertura stand gastronomici con tante specialità tipiche e vini nostrani

21.00 serata danzante con la prestigiosa Orchestra Rossella Casale; ballo e area pranzo al coperto, si balla anche in caso di pioggia.

Pesca di beneficenza.

Venerdì 20 settembre

19.30 apertura stand gastronomici con tante specialità tipiche e vini nostrani

21.00 serata latina con Francesco DJ e la scuola di ballo Alma Latina

Pesca di beneficenza.

Sabato 21 settembre

16.00 Santa Messa e processione

19.30 XLIX^ edizione della Sagra della quaglia

21.00 serata danzante con la rinomata orchestra “Mike e i Simpatici”

Pesca di beneficenza.