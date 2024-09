Li hanno posizionati ieri ed entreranno in funzione a breve e, a quanto si può notare, non sembrano dotati di tessera antimagnetica ma di un moderno sensore.

Sono i nuovi cassonetti dei rifiuti finanziati con i fondi del PNNR con alcune delle immagini più rappresentative di Diano Marina. Li stanno posizionando in città e alcuni gruppi si trovano già in viale Matteotti e ieri pressi della ex stazione ferroviaria.