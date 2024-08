Una settimana intensa e ricca di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici caratterizza i primi giorni di agosto a Diano Marina. La Città degli Aranci propone una serie di eventi che spazia dai concerti di jazz alle presentazioni letterarie, fino alle tradizionali sagre, in calendario da lunedì 5 a domenica 11 agosto 2024.

La settimana si apre lunedì con una serata di musica e animazione presso il Molo delle Tartarughe. “Balliamoci l’estate 2024” vedrà protagonista Gianni Rossi, che promette di far ballare e divertire il pubblico, regalando un’inizio di settimana all’insegna della spensieratezza.

Martedì sera si continua a ballare con “Diano in Musica”, iniziativa itinerante che animerà il centro cittadino con tre performance live: “Suara” si esibirà in via Canepa, “Green Mamba” in Corso Roma ovest, e “The Jokers” in Corso Roma est. Un’occasione perfetta per gli amanti della musica dal vivo.

Nella stessa serata, presso Villa Scarsella, si terrà la 13a edizione dell’“Estate Musicale Dianese”, con il concerto del Tullio De Piscopo Jazz Quartet. Durante l’evento, organizzato dall’Associazione Ritorno all’Opera, verrà consegnato il Premio Città di Diano Marina a Tullio De Piscopo, in riconoscimento della sua straordinaria carriera.

Dalla cultura musicale a quella letteraria, si arriva a mercoledì con Gianluca Gotto che presenterà il suo libro “Quando inizia la felicità” nell’ambito della rassegna “Due parole in riva al mare”. Un momento di riflessione e cultura con uno degli autori emergenti più interessanti del panorama italiano, intervistato dalla giornalista imperiese Gaia Ammirati.

Giovedì sera, Stefano Senardi sarà protagonista della rassegna “Un mare di pagine” con una presentazione che coinvolgerà il pubblico nel mondo della letteratura e della musica, attraverso le parole del produttore discografico imperiese, intervistato dal giornalista Marco Vallarino.

Giovedì 8 agosto prenderà anche il via la mostra “Visioni” di Massimo Gilardi – nella sala mostre “Rodolfo Falchi” del Palazzo del Parco – che resterà aperta fino al 24 agosto. Un’opportunità per esplorare l’arte contemporanea e le visioni uniche dell’artista.

Inaugura il weekend il laboratorio didattico “Giocando con la storia”, previsto venerdì 9 agosto al Museo Civico alle ore 21.00. L’evento rappresenta un’opportunità per i più giovani di avvicinarsi alla storia in modo interattivo e divertente.

Per gli amanti della buona cucina, la Sagra del Mare a Villa Scarsella offrirà un viaggio nei sapori della tradizione marinara. Organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la sagra sarà un’occasione per degustare piatti tipici e specialità locali in un’atmosfera conviviale, da venerdì 9 a domenica 11 agosto.

Sabato mattina, alle 10.30, si terrà una visita guidata al Museo Civico Archeologico del Lucus Bormani, per scoprire il patrimonio storico-archeologico della zona. La giornata proseguirà con lo spettacolo comico del Quartetto C’era al Molo delle Tartarughe, organizzato da DM spettacoli, per una serata ricca di risate e divertimento per tutta la famiglia.

A chiudere la settimana sarà DianAffari, manifestazione commerciale a cura di Confcommercio Golfo dianese. Le strade del centro cittadino si trasformeranno in un grande mercato a cielo aperto, con espositori e commercianti pronti ad accogliere visitatori e residenti per una giornata di shopping e affari.

Lunedì 5 agosto – Molo delle Tartarughe, ore 21.30

Balliamoci l’estate 2024 con Gianni Rossi

Musica e animazione

Martedì 6 agosto – Villa Scarsella, ore 21.30

13a edizione “Estate Musicale Dianese” – Tullio De Piscopo Jazz Quartet

Concerto a cura di Associazione Ritorno all’Opera e consegna Premio Città di Diano Marina a Tullio De Piscopo

Martedì 6 agosto – Centro cittadino, ore 21.15

Diano in Musica

Musica live

Mercoledì 7 agosto – Molo delle Tartarughe, ore 21.00

Due parole in riva al mare – Gianluca Gotto presenta “Quando inizia la felicità” , Mondadori

Presentazione letteraria

Giovedì 8 agosto – Piazza Martiri della Libertà, ore 21.15

Un mare di pagine – Stefano Senardi

Presentazione letteraria

Da giovedì 8 a sabato 24 agosto – Palazzo del Parco, sala mostre “Rodolfo Falchi”

Massimo Gilardi – Visioni

Mostra

Venerdì 9 agosto – Museo Civico, ore 21.00

Giocando con la storia, nuova edizione

Laboratorio didattico

Da venerdì 9 a domenica 11 agosto – Villa Scarsella, dalle ore 19.00

Sagra del Mare

Sagra gastronomica a cura di Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Sabato 10 agosto – Museo Civico, ore 10.30

Visita al percorso espositivo del Museo Civico Archeologico del Lucus Bormani

Visita guidata

Sabato 10 agosto – Molo delle Tartarughe, ore 21.30

Quartetto C’era

Spettacolo comico a cura di DM spettacoli

Domenica 11 agosto – Centro cittadino, tutto il giorno fino alle 24.00

DianAffari

Manifestazione commerciale a cura di Confcommercio Golfo dianese