Quando non è il tuo momento riesci a salvarti. Quello che andiamo a scrivere conferma la tesi sostenuta da chi crede nel destino convinto che tutto sia già stato scritto.

L’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 agosto sembra confermarlo.

Sono da poco passate le 14,30 e secondo la prima sommaria ricostruzione, un automobilista di 64 anni alla guida della propria Renault sull’Autostrada A/21 Torino/Piacenza nel territorio del Comune di Tortona, vede una piazzola di sosta all’ombra e stremato dal caldo e dalla stanchezza, decide di fermarsi per qualche minuto. L’uomo si trova all’interno dell’auto ferma e sta riposandosi quando dallo specchietto retrovisore nota un camion carico di merce destinata ad una catena di supermercati che procede a zig zag che si dirige direttamente contro la sua auto: non fa neppure in tempo a uscire dall’abitacolo che il Tir si schianta violentemente contro la Renault.

Sul posto oltre al 118 e alla Polizia stradale di Alessandria ovest intervengono i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che prestano soccorso all’uomo schiacciato dal camion: l’auto è completamente distrutta ma lui incredibilmente riesce a cavarsela riportando per fortuna solo alcune ferite e fratture varie guaribili in circa 30-40 giorni. Viene caricato sull’ambulanza e portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Lievi ferite, invece per il conducente del camion, un uomo di circa 45 anni trasportato anche lui in ospedale per le cure del caso