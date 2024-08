Incidente stradale poco dopo le 11 di questa mattina, mercoledì 21 agosto, poco dopo il casello di Tortona sull’ Autostrada Milano Genova.

Un mezzo diretto a Milano per cause ancora in corso di accertamento si è rovesciato spargendo gasolio sull’asfalto. L’ A/7 è stata chiusa per breve tempo poi il traffico aperto in una corsia. Per fortuna nessun ferito ma solo problemi alla circolazione stradale. Sul posto Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

