Non deve essere stato bello per i due bambini che erano a bordo dell’auto vederla incendiarsi e andare completamente distrutta, ma per fortuna la mamma si è accorta di quanto stava succedendo ha fatto scendere i bambini e ha dato l’allarme.

E’ accaduto poco prima delle di 19 di oggi, sabato 17 agosto lungo la ex statale per Genova a Tortona, quando la donna ha visto prima del fumo e poi delle fiamme uscire dal vano motore ed ha subito fermato l’auto e dato l’allarme.

la Citroen che stava guidando ha preso inspiegabilmente fuoco. Tempestivo l’intervento di Vigili del Fuoco di Tortona ma malgrado le fiamme siano state spente in pochi minuti l’auto è andata completamente distrutta.

FOTO DI REPERTORIO