Gli appassionati di collezionismo e piccolo antiquariato non possono perdere “Diano Colleziona”, mostra mercato che si terrà nel cuore di Diano Marina domenica 1 settembre. L’esposizione offrirà un’ampia gamma di oggetti da collezione, cimeli storici, e piccoli pezzi d’antiquariato. Sarà un’occasione unica per scoprire tesori nascosti, scambiare oggetti con altri collezionisti, o semplicemente curiosare tra i vari stand. Sempre nella giornata di domenica, Largo Cambiaso e via Colombo ospiteranno la 70a edizione della Mostra Venatoria Mercato. L’evento, ormai una tradizione per la città degli aranci, attirerà i tanti visitatori che potranno esplorare la fiera dedicata agli animali da caccia, da cortile, da compagnia, così come a canarini ed esotici. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino queste specie e per acquistare prodotti e accessori a tema.

Altro appuntamento nel primo giorno di settembre sarà quello sul Porto Turistico, dove si terrà la Gara di Traina Costiera, per gli amanti della pesca sportiva. Il “Trofeo Città di Diano Marina,” in memoria di Danilo e Maurizio Martino, vedrà la partecipazione di pescatori esperti che si sfideranno lungo la costa. La gara, organizzata dal Gruppo Pesca Sportiva, promette una giornata di competizione e divertimento per tutti gli appassionati del mare.

Martedì sera, il centro di Diano Marina si trasformerà in un palco a cielo aperto per “Diano in Musica.” Diverse band e artisti si esibiranno dal vivo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Si tratta dell’ultima serata musicale di questa edizione, che offrirà un’occasione perfetta per vivere la città in modo diverso, passeggiando tra le vie illuminate e lasciandosi trasportare dalle note della musica. Le band che si esibiranno martedì 3 settembre sono Green Mamba in via Genova, Kill the DJ in piazza del Comune e Ivan DJ in via Genala.

Mercoledì, il suggestivo scenario di Villa Scarsella ospiterà il concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina mentre domenica 8 settembre, Via Genala si trasformerà in una galleria d’arte a cielo aperto con “Dipingiamo Insieme”. Artisti locali e non solo esporranno le loro opere, offrendo ai passanti la possibilità di ammirare e, se desiderato, acquistare pezzi unici. Sarà un’occasione per celebrare la creatività e scoprire il talento di pittori di diverse età e stili.

