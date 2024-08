In “Corpo”, Maria Pia Timo affronta con spassosa ironia i grandi temi dell’attualità. Spunti nati dal quotidiano, raccontati dal punto di vista femminile, contrappuntato a quello maschile: i nostri ricordi e la nostra storia, in rapporto agli stili e ritmi di vita attuali, per ridere insieme di come siamo cambiati.

Molteplici sono i bandoli di questo spettacolo che vengono dipanati sempre in modo esilarante. Maria Pia, sola sul palco, sa essere graffiante, coinvolgente, contemporanea, e in continuo dialogo col pubblico, pronta a qualsiasi improvvisazione estemporanea possa nascere.

Maria Pia Timo è un’attrice, scrittrice e comica italiana, nota per il suo istinto da monologhista. Ha lavorato con i più famosi “artisti della risata”: Dario Vergassola, Enrico Bertolino, David Riondino, Caterina Guzzanti, Enrico Brignano, Max Tortora e nelle più note trasmissioni televisive come Zelig off, Zelig Circus, Colorado, Quelli Che Il Calcio, per citarne alcune.

Indimenticabili le sue selezionate interpretazioni sul grande schermo. È stata Beatrice Tonelli nel film “Gli amici del Bar Margherita” di Pupi Avati e soprattutto l’indimenticabile Lumaca nel bellissimo “Pinocchio” di Matteo Garrone e Massimo Ceccherini, candidato a 2 Premi Oscar e vincitore di 5 David di Donatello, con Roberto Benigni e Gigi Proietti.

Per l’ottavo anno consecutivo al timone della direzione artistica della manifestazione è Enrico Balsamo, che sarà anche il presentatore/padrone di casa di un evento che ad ogni edizione si rinnova e cresce di livello artistico.

Volto noto per le partecipazioni televisive a programmi quali TuSiQueVales! e Eccezionale Veramente, il fantasista comico torinese promette come sempre un mare di risate, in quello che ormai è diventato il miglior modo per festeggiare il ferragosto a Ponente.