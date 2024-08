Una serata particolare, che si svolgerà nell’area esterna di un hotel ma è aperta a tutti anche (e soprattutto) ai non clienti perché si alterneranno cultura, musica, interviste e tanto altro. E tutto ovviamente ad ingresso gratuito. Ci riferiamo al tour di presentazioni del nuovo saggio di Luca Valentini, “Mare Monstrum” (Atene edizioni) che sabato 17 agosto dalle 21,30 tornerà eccezionalmente a Diano Marina in occasione di una serata speciale interamente dedicata alle Sirene (figura mitologica di cui Valentini si è già occupato con il testo omonimo del 2022) che si svolgerà nell’area esterna dell’Hotel Caravelle di via Sausette con ingresso libero. Saranno presenti vari ospiti che accompagneranno l’autore nel racconto di miti e misteri delle seducenti fanciulle dalla coda di pesce come la cantautrice loanese Corinna Parodi che interpreterà il suo “Canto di Demetra” ed il giornalista, autore, poeta e presidente della prestigiosa associazione Monginevro Cultura, Sergio Donna. Dal mare emergerà anche una “vera” Sirena (la modella ed attuale Miss Inverno in carica, Manuela Mintrasti) pronta a farsi immortalare dalla fotografa della serata Veronica Caprarella e distribuire le sue stelle marine a tutti i presenti…

A condurre La Notte delle Sirene e dialogare con l’autore sarà la giornalista e scrittrice Alessia Parravicini. Insomma, come vedete, una serata da non perdere.