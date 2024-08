Sono proseguiti, durante il periodo di chiusura estiva delle scuole, gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici di Tortona.

Allo “Scolastico” di corso Romita i lavori hanno riguardato il piano rialzato e il primo piano con la messa in sicurezza del distacco di intonaco dal solaio per una superficie totale di circa 1.500 mq. Inoltre, al secondo piano, oltre alla sistemazione dell’intonaco con rifacimento del controsoffitto, è stato sostituito il sistema di illuminazione per una superficie di circa 800 mq. L’importo dei lavori ammonta a circa 187 mila euro finanziati da oneri di urbanizzazione.

Praticamente conclusi i lavori alla scuola primaria e dell’infanzia alla frazione Rivalta Scrivia che hanno riguardato l’adeguamento e miglioramento sismico dell’intero fabbricato (circa 1.300 mq di superficie calpestabile) comprendente: rifacimento solai e controsoffitti; consolidamento travi e scale interne; ripristino e rifacimento di alcuni servizi igienici; messa in sicurezza delle tramezze. Importo complessivo dei lavori: 800.000 euro finanziati dal Ministero degli Interni con fondi PNRR.

Infine, alla scuola “Rodari” di viale Einaudi è stato effettuato un importante intervento di adeguamento sismico (effettuato in due fasi, nel 2023 e nel 2024) comprendente l’adeguamento sismico dell’intero immobile (circa 3.000 mq di superficie calpestabile), in particolare con il consolidamento murario dei diversi corpi di fabbrica e l’inserimento di un giunto sismico. L’importo totale dei lavori è di 500 mila euro finanziati dal Ministero degli Interni con fondi PNRR.

