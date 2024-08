Egregio Direttore,

vorrei che pubblicasse queste mie poche righe, se lo riterrà opportuno, scritte con lo spirito di voler fare riflettere.

Il terzo valico è terminato. Alla fine, dopo mille peripezie dovute a chi non era contento e convinto di questa infrastruttura, questa moderna e veloce linea ferroviaria passa per la nostra città, (Tortona – ndr) importante centro logistico dell’Italia del nord ovest. Passa addirittura in mezzo ad esso.

Queste opere, normalmente vengono fatte per offrire più servizi ed agevolare la vita delle persone. Il progresso, nel senso più puro del termine, vuole questo.

Nel contempo, assieme al Terzo valico sono stati fatti altri capannoni per la logistica.

Quindi, la formula matematica TERZO VALICO + CAPANNONI LOGISTICI = MOBILITA’ VELOCE E SICURA DI INGENTI QUANTITATIVI DI MERCI è subito balzata davanti agli occhi di molte persone fiduciose di vedere ridotto notevolmente il transito di camion dalle nostre strade.

Purtroppo però debbo constatare che, come giustamente diceva il mio insegnante di navigazione, il compianto Ing. Michele Hani, l’aritmetica non è un’opinione, la matematica si lo è.

Con i nuovi capannoni, nonostante il terzo valico, sono aumentati esponenzialmente i camion (di ogni nazionalità europea e non) sulle nostre strade, con tutti i rischi che ne conseguono.

Durante la notte, non riuscendo a dormire per il caldo, mi sono chiesto il motivo per quale nonostante il terzo valico i camion sono aumentati.

Io non sono un ingegnere né un laureato in logistica, però lavorando come pilota in una compagnia aerea la quale opera anche dei voli cargo per DHL a Lipsia in Germania, Nazione in cui la sopraccitata formula matematica dà ampiamente il risultato sperato, ho voluto sincerarmi di alcune cose.

Quindi, sapendo per mestiere, che dall’alto si vede meglio, nei giorni scorsi appena è sorto il Sole ho preso un piccolo aereo da un’Aviosuperficie vicino a Tortona con l’intento di vedere dall’alto questo tanto decantato futuristico polo logistico.

Le foto che allego parlano da sole! Questi capannoni sorgono a poche decine di metri dal terzo valico. Addirittura il terzo valico passa in mezzo al polo logistico. Come si può notare a quanto pare non vi è uno, dico un binario che collega il terzo valico al polo logistico!

Quindi? Cosa devo/dobbiamo pensare?



A chi è intellettualmente onesto lascio ogni conclusione.

Grazie per l’attenzione e lo spazio concessomi

Cordiali Saluti.

Pier Paolo Liuzzo pilota Tortonese

Nota di redazione: Non sappiamo se il Terzo valico sia effettivamente concluso (c’è stata solo l’inaugurazione di un tratto e quindi pensiamo di no) così come non sappiamo se l’area Logistica doveva essere collegata secondo il progetto originale o se lo sarà in futuro, così come non sappiamo quali collegamenti futuri saranno o potrebbero essere realizzati ma pubblichiamo volentieri la lettera di Pier Paolo Liuzzo per diversi motivi: primo perché la riflessione non è da poco, ma poi perché apprezziamo l’interesse di un Tortonese che pur lavorando spesso all’estero ogni volta che rientra a Tortona dimostra di essere interessato al futuro e alla vivibilità di Tortona e non è cosa da poco. Se tanti fossero come lui la situazione sarebbe migliore.