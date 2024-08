Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, passeggiate, musica, animazione e il focus sull’Ormeasco. L’evento è organizzato da Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio e Comune di Pieve di Teco in collaborazione con Regione Liguria, Unione dei Comuni della Valle Arroscia, Parco naturale delle Alpi Liguri e ANCI. Inaugurazione venerdì 30 agosto alle ore 17,30

Tre giorni di festa per scoprire le bellezze del territorio, assaporare i prodotti tipici, visitare i carrugi, le botteghe artigiane o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. Tutto questo, e non solo, è l’Expo Valle Arroscia, un appuntamento entrato nella tradizione dei grandi eventi di mezza estate. Un fine settimana da non perdere.

La manifestazione è organizzata e promossa dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria assieme al comune di Pieve di Teco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri con il sostegno di Regione Liguria, Provincia di Imperia e ANCI.

L’evento nato per valorizzare i prodotti del territorio – il vino, l’olio, le olive taggiasche in salamoia, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato – è cresciuto nel tempo ampliando la sua sfera d’influenza all’intero comprensorio dell’Arroscia con i suoi splendidi borghi. Oggi gli stranieri sono diventati una presenza costante a sostegno di un’economia in crescita.

Expo rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Nei tre giorni di Expo spazio ai grandi chef – protagonisti degli show cooking – a convegni, mostre, presentazione di libri, corsi di assaggio, visite in aziende. Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata. Spazio anche allo street food nell’Isola dei Sapori di piazza Brunengo.

Dopo il successo della passata stagione viene proposto nuovamente il Focus sul vino Ormeasco a cura dei sommelier Fisar e Ais. Tornano anche le iniziative del Parco delle Alpi liguri con le escursioni alla scoperta dei sentieri della Valle e le visite al centro storico di Pieve di Teco: importante impulso per la valorizzazione del mondo legato all’outdoor settore in costante aumento, risorsa fondamentale per promuovere il turismo nel comprensorio dell’Arroscia.

Ad arricchire l’undicesima edizione di Expo: la mostra “Onde Barocche capolavori diocesani tra 1600 e 1750” presso la Chiesa Madonna della Ripa (sede del Museo Diocesano dell’Alta Valle Arroscia) via Eula a Pieve di Teco e sli spettacoli teatrali al “Salvini”, gioiello dell’architettura del XIX Secolo. In programma anche visite a Palazzo Manfredi, al Convento dei Frati Cappuccini, alla “Madonna dei Fanghi” e agli Oratori di San Giovanni e dell’Immacolata Concezione.

Anche quest’anno non mancherà l’intrattenimento con la musica dal vico del Trio Mr Mustache, la band Esapop e il gruppo “D!Sparsi e le Flying Girls”. Per i più piccini divertimento assicurato con l’animazione curata dal Teatro dei Mille Colori: il maestoso ulivo itinerante sui trampoli, spettacolo di magia, bolle di sapone giganti. Altre novità: l’esibizione di ginnastica ritmica con le atlete del gruppo agonistico Il Cerchio d’Oro di Imperia e una dimostrazione dei giovani atleti della Bocciofila Pro Loco Leverone.

L’inaugurazione della kermesse è fissata alle 17.30 di venerdì 30 agosto in piazza Cavour – inizio corso Ponzoni – con il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Albenga.

Ricchissimo il calendario degli appuntamenti e le possibilità di iscriversi a visite ed escursioni. Per i dettagli consultare le pagine social dedicate alla manifestazione