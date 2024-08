È una pagella dai risultati notevoli quella pervenuta dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte in esito alla valutazione del Piano Locale della Prevenzione, elaborato ed attuato dall’ASL AL nel corso del 2023, con un indice di raggiungimento dei risultati pari al 96,7%.

In effetti spesso si dimentica la mole di lavoro che quotidianamente viene svolta dai servizi aziendali per la tutela della salute e del benessere dei cittadini per scongiurare, con azioni efficaci nei più vari ambiti della vita degli individui, quelle condotte che favoriscono l’insorgere di molte patologie.

Il Piano Locale di Prevenzione (PLP) racchiude le attività di prevenzione promosse dall’ASL, in collaborazione con enti e istituzioni locali e in coerenza con gli orientamenti nazionali e regionali nel rispetto delle specificità del territorio.

Le azioni previste dal PLP sono svolte da molti operatori di diverse strutture e servizi dell’ASL, che lavorano nell’ambito di gruppi di progetto aziendali, in sinergia con enti e istituzioni attivi sul territorio provinciale.

Le attività realizzate vengono valutate annualmente da parte degli organi regionali.

Il PLP più in dettaglio è costituito da una serie di programmi tematici: si lavora sulla prevenzione e sulla promozione di corretti stili di comportamento lungo l’intero arco della vita dell’individuo, a partire dai primi mille giorni di vita, per poi spaziare in ambito scolastico, nella prevenzione e riduzione del danno in materia di dipendenze, sulla sicurezza nei luoghi di vita e negli ambienti di lavoro, sul rapporto tra alimentazione e salute, ambiente e salute, sulla prevenzione in ambito sanitario intesa come attività vaccinale, screening oncologici, contrasto all’antibiotico resistenza, prevenzione delle malattie infettive, promozione della salute nella cronicità.

Alcuni dei progetti più emblematici portano denominazioni iconiche, come “Patchwork: in rete per i giovani” che mira a sostenere il benessere psicofisico dei giovani tra i 15 e i 29 anni, oppure “Muovinsieme”, buona pratica basata sull’attuazione di “Un miglio al giorno”, progetto per la diffusione dell’attività fisica quotidiana abbinata alla didattica outdoor.

“Apprendo con soddisfazione – dichiara il Direttore Generale dott. Luigi Vercellino – il risultato brillante della valutazione regionale del Piano Locale della Prevenzione della nostra ASL per l’anno 2023 e auspico che anche per l’anno in corso, che vede l’attuazione dell’edizione 2024 del PLP, gli esiti siano in linea e anche migliorativi rispetto all’esperienza degli anni scorsi. Ringrazio il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che coordina questo lavoro, e tutti gli attori aziendali ed esterni che hanno contribuito a questo soddisfacente risultato”.