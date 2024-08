Grande successo per le esibizioni che il CorodellaValCurone ha tenuto durante la settimana di ferragosto, facendo una mini tournée di tre serate . Il 14 Agosto si è esibito a S. Sebastiano Curone sul sagrato dell’ oratorio dei Rossi, nel contesto della nona edizione del “il borgo diventa osteria”. Due sere dopo, sono stati ospiti a Volpedo in piazza Mons. Guerra in occasione della festa patronale. Per chiudere domenica 18, col tradizionale concerto nella chiesa parrocchiale di Gremiasco. In tutte le occasioni, è stato presentato un repertorio di canti ebraici, spiritual e pop accompagnati da chitarre e percussioni. Il tutto diretto dal maestro Giorgio Ubaldi, insegnante di coro a Milano e Piacenza, che con estro e abilità, oltre a dirigere sapientemente la corale, coinvolgeva ogni volta anche il numeroso pubblico presente.

Lorenza Cavanna