Black out in varie aree della città aggravati dall’intensa perturbazione atmosferica che ha attraversato l’alessandrino dalle 16 di questo pomeriggio. Le zone interessate dall’assenza di corrente sono state molteplici. Il guasto, che ha richiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel, si sarebbe diramato dalle centraline di media tensione presenti in Valle San Bartolomeo, Montecastello, Rivarone, fino a interessare alcune strade dei quartieri del capoluogo.

I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale sono intervenuti per mettere in sicurezza un albero caduto in Lungo Tanaro San Martino e per la finestra di un cantiere in via San Lorenzo, precipitata in strada.

Un primo sopralluogo in città effettuato dai volontari della Protezione Civile Comunale è ora in corso.

Per oggi la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo di codice Giallo dovuta a un esteso fronte temporalesco che ha fatto la sua comparsa su Alessandria nella seconda metà di questo pomeriggio.