Tre ore di maltempo a Tortona e dintorni (ma anche in Alessandria e nel casalese) dove poco dopo le 17 forti raffiche di vento ad oltre 100 Km all’ora uniti poi da una pioggia battente, hanno creato non pochi problemi e costretto i Vigili del Fuoco ad una serie di interventi di soccorso in aiuto di cittadini che hanno visto il tetto delle loro abitazioni scoperchiato dal vento.

E’ accaduto in alcune case alla frazione di Torre Garofoli lungo la statale per Alessandria e sempre sulla SS 10 fra Tortona e Pontecurone. per fortuna la situazione è stata messa subito in sicurezza dai pompieri e così le persone delle case dai tetti scoperchiati, a quanto pare, non sono state costrette ad abbandonare la loro abitazione.

Sempre nel pomeriggio altri interventi dei Vigili del Fuoco di Tortona per pali pericolanti, rami ed alberi caduti sulla strada prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco. L’energia elettrica è mancata per alcune ore in alcune zone di Tortona.

Mentre stiamo scrivendo (ore 21,30 di martedì 7 agosto) il turno montante dei Vigili del Fuoco di Tortona ha dato il cambio ai colleghi intervenuti nel pomeriggio proseguendo gli interventi di soccorso in cosa che al momento per fortuna erano pochi e si contavano nel palmo di una mano.