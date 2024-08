Una serie di interventi per i Vigili del Fuoco dei Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, giovedì 29 agosto nel giorno della festa della Madonna della Guardia, ma alcuni interventi hanno lasciato di stucco per la dinamica in cui si sono svolti.

Pronti via e già dalle prime ore del mattino l’allarme arriva da Largo Europa: un abitante di un condominio avverte un forte odore di gas e preoccupato per una copiosa perdita dà allarme. I pompieri arrivano sul posto e scoprono che la causa era dovuta ad un vicino di casa che aveva aperto la bombola del gas per vedere se era vuota o ancora piena!

Il secondo intervento sempre in città per una turista francese che aveva dimenticato tutto sul furgone chiuso: chiavi del mezzo, borsetta, portafoglio, documenti e altro: per fortuna i pompieri lo hanno aperto.

Neppure il tempo di finire che scatta l’allarme: una richiesta di soccorso di una persona in difficoltà ad Alluvioni Cambiò, ma lungo la strada i pompieri vengono avvisati che si tratta di un falso allarme e rientrano a Tortona.

L’intervento più importante nel pomeriggio in località Guacciorna a Villalvernia: un cavo elettrico sprigionava scintille e ha innescato un vasto incendio di sterpaglie tanto che sono intervenuti anche i pompieri di Novi Ligure.

L’intervento forse più incredibile del giorno, invece, poco dopo le 19 nel rione San bernardino: una telefonata avvisa che è in atto un incendio, c’è fumo e stanno bruciando dei rami: quando i pompieri arrivano sul posto scoprono che il fumo era dovuto ad un signore che stava facendo il barbecue in giardino e stava cenando sorseggiando una buona birra!

