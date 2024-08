Sta per prendere il via la quarta edizione di “Natura & Benessere”, che si terrà a Porto Maurizio da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, con un ricco programma di iniziative che spaziano dalle conferenze tenute da esperti del settore alle dimostrazioni pratiche di artigiani e professionisti del benessere.

Promossa dal Comitato San Maurizio in collaborazione con la Città di Imperia, il CEA (Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia) e il Gruppo Micologico Imperiese, l’edizione 2024 di “Natura & Benessere” pone l’accento sui temi legati ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale, con un forte richiamo all’Accordo di Parigi. Attraverso incontri e dibattiti, i partecipanti potranno approfondire le cause e le conseguenze di questi fenomeni e scoprire le azioni concrete che ognuno di noi può mettere in atto per contrastare il riscaldamento globale.

Oltre alle conferenze, l’evento ospiterà una mostra mercato con espositori provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte. Tra le proposte: piante, prodotti artigianali, estratti naturali, vini, conserve e alimenti biologici. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio e fare acquisti consapevoli.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti in radioestesia, cristalloterapia, scienza olistica e geobiologia, oltre a numerosi artigiani e artisti naturalisti specializzati in tecniche di riciclo e riuso creativo.

Anche gli operatori gastronomici, i bar e i ristoranti del centro aderiranno alle “giornate green” con specialità naturalistiche, come la quinoa bio con verdure di stagione dell’Osteria Didù, il risotto alle erbette liguri del Caffè Pepito e la farinata di stagione della gastronomia Elena Tiziano in Via XX Settembre.