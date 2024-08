Grave incidente ieri sera, lunedì 26 agosto sulla A7 in direzione Genova, tra Serravalle Scrivia e Vignole. Il sinistro, un tamponamento, si è verificato poco prima delle 23.

La strage continua!

Appreso dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nella ieri in tarda serata sull’

Autostrada A7, la Fillea Cgil di Alessandria esprime profondo cordoglio alla famiglia

del lavoratore alla guida del mezzo che ha perso la vita e la propria vicinanza a quella

dell’operaio gravemente ferito. In attesa dell’accertamento delle dinamiche

dell’incidente da parte delle Autorità Giudiziarie, la Fillea Cgil di Alessandria ribadisce

con forza che la sicurezza deve sempre essere una priorità assoluta nella gestione

delle attività, anche nelle autostrade, luoghi perennemente ad alto rischio, che

aumenta ancor più in presenza di cantieri. Per cercare di evitare che queste tragedie

si ripetano occorre applicare le norme e le regole previste sulla sicurezza e vigilare su

di esse, senza mai abbassare il livello di attenzione.

Lì, 27 agosto 2024

Paolo Conte Fillea Cgil Alessandria