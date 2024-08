Diano Marina saluta il mese di agosto con una settimana densa di iniziative culturali e di intrattenimento, che spaziano dalla musica all’arte, passando per lo svago e il divertimento. L’elenco delle iniziative.

Si comincia con lunedì 26 agosto, quando Gianni Rossi concluderà l’edizione 2024 di “Balliamoci l’estate”, l’evento che per tutta l’estate ha trattenuto il pubblico sul Molo delle Tartarughe. Martedì tornano le band di “Diano in musica”, con il loro sound itinerante: American Idol in via Genala, Suara in corso Roma Est e Tre Gotti in corso Roma Ovest. Penultima opportunità della stagione per godersi della buona musica dal vivo, passeggiando per le vie della città.

Per gli amanti della lettura e della cultura, giovedì mattina la Biblioteca civica offre un appuntamento speciale con “Viaggio all’interno di un mondo di libri”, un tour guidato tra la narrativa italiana e straniera, con l’accesso ai depositi solitamente non aperti al pubblico. Un’occasione imperdibile per scoprire i tesori nascosti della biblioteca. La sera di giovedì 29 agosto, Villa Scarsella ospiterà l’ultimo appuntamento della tredicesima edizione dell’”Estate Musicale Dianese”. L’evento, intitolato “L’anima del tango”, sarà un omaggio al grande compositore argentino Astor Piazzola. Organizzato dall’Associazione Ritorno all’Opera, il concerto promette di regalare emozioni intense attraverso le note del tango più famoso di sempre.

Il Museo Civico torna protagonista venerdì 30 agosto, quando alle 21.00 darà vita al laboratorio didattico “Un giorno da legionario”, una coinvolgente esperienza grazie alla quale i partecipanti potranno vivere una giornata immersi nella storia, esplorando la vita quotidiana dei legionari romani. Un appuntamento educativo e divertente, ideale per famiglie e appassionati di storia. Spostandosi in zona Sant’Anna (viale Torino), si potrà apprezzare invece “Music Summer Beach”, animazione musicale a cura di Carmine Esposito, a partire dalle 21.30. Tra gli ospiti della serata musicale SaSa, Alo, Dr. Myine, Cioffi, Niveo, Thomas, Settembre e Crytical.

Agosto si conclude con un evento culturale di grande rilievo: sabato 31 agosto Paola Turci sarà protagonista degli “Incontri ravvicinati con il Cantautore” al Molo delle Tartarughe. La serata prevede un incontro culturale arricchito dalla performance musicale della cantautrice, che saprà affascinare il pubblico con la sua voce e il suo carisma. Intervistata da Stefano Senardi, Paola Turci racconterà la sua musica e la sua carriera, dal debutto a Sanremo nel 1986 a oggi, passando per gli anni ’90, quando si afferma come una delle artiste più promettenti della musica italiana.

Da sabato 31 agosto a sabato 7 settembre, il Palazzo del Parco ospiterà la mostra “Cotta a New York” di Antonella Cotta. L’esposizione offrirà uno sguardo unico sulla metropoli americana attraverso gli occhi dell’artista, permettendo ai visitatori di immergersi nell’atmosfera vibrante e cosmopolita di New York.

